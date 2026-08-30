Moto2 Aragon: Lopez triumphiert, Gonzalez’ WM-Vorsprung schrumpft!
Alonso Lopez holte sich beim Moto2-Heimspiel in Aragon den Sieg. Izan Guevara wurde Zweiter und machte Punkte auf Manuel Gonzalez gut. David Alonso komplettierte das Podium.
Nach dem
Routinier Alonso Lopez behauptete sich mit seiner Gresini-Kalex auf der Pole. Die Boscoscuro von Pramac-Pilot Izan Guevara stand auf Startplatz 2, Aspar-Pilot Daniel Holgado komplettierte mit seiner Kalex die erste Startreihe. WM-Leader Manuel Gonzalez vom deutschen IntactGP-Team ging mit seiner Kalex von Startplatz 4 ins Heimrennen. Fantic-Pilot Barry Baltus erhielt für seine Fahrweise im Qualifying gleich zwei Strafen und rutschte aus der dritten in die siebte Startreihe.
Alonso Lopez behauptet die Führung, Ivan Ortola stürmt durchs Feld
Polesetter Lopez behauptete beim Start die Führung und bog vor Guevara durch die ersten Kurven. Ivan Ortola, der kein gutes Qualifying erlebte, machte beim Start viele Positionen gut. Von Startplatz 14 stürmte Ortola in die Top-10 und kam auf Platz 8 aus dem ersten Umlauf. Und auch IntactGP-Pilot Senna Agius zeigte eine starke erste Runde und schob sich auf die siebte Position.
An der Spitze kontrollierte Lopez das Rennen und fuhr nach fünf Runden mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Guevara. Holgado auf der dritten Position hatte bereits 1,3 Sekunden Rückstand. Collin Veijer fuhr auf der vierten Position. Dahinter duellierten sich Manuel Gonzalez und David Alonso um die fünfte Position. Senna Agius und Ivan Ortola lagen ebenfalls in Schlagdistanz zum WM-Leader auf der fünften Position. Ortola fuhr zu diesem Zeitpunkt die schnellsten Rundenzeiten aller Fahrer.
Collin Veijer auf dem Vormarsch
Zur Rennhalbzeit übernahm Veijer die dritte Position von Holgado. Auch dahinter gab es Positionsänderungen: Agius ging an IntactGP-Teamkollege Gonzalez vorbei und setzte sich ab. Die Reihenfolge nach zehn Runden: Lopez vor Guevara, Veijer, Holgado, Alonso, Agius, Gonzalez und Ortola.
Der Vorsprung von Lopez an der Spitze hatte sich auf knapp eine Sekunde vergrößert. Guevara fuhr auf der zweiten Position, doch Veijer kam näher und hatte Alonso im Schlepptau, der an Aspar-Teamkollege Holgado vorbeigegangen war. Holgado verlor wenig später eine weitere Position an Agius.
Sturz von Veijer, Schrecksekunde für Gonzalez
In Runde 14 hatte Veijer einige Schreckmomente. Alonso nutzte die Rutscher des Niederländers und schob sich zu Beginn der 15. Runde auf die dritte Position. Wenige Kurven später landete die Ajo-Kalex von Veijer im Kiesbett. Dadurch rückte Agius auf die vierte Position vor. Teamkollege Gonzalez leistete sich in Kurve 1 einen Fehler und verschätzte sich beim Anbremsen. Dadurch verlor der WM-Leader eine weitere Position und war Siebter. Vier Runden vor Schluss setzte sich Gonzalez gegen Holgado durch und machte eine Position gut.
Lopez drehte an der Spitze wie ein Uhrwerk seine Runden und hielt Guevara weiter auf Abstand. Der Sieg des Moto2-Routiniers wurde in den letzten Runden nicht gefährdet. Doch dahinter wurde es noch einmal spannend um Platz 2. Alonso pushte hart, um Guevara noch einzuholen. Zu Beginn der letzten Runde lag Alonso nur noch eine Zehntelsekunde zurück.
Guevara/Alonso-Duell verschafft Lopez Luft
In der Corkscrew zog Alonso vorbei, doch Guevara konterte. Alonso startete am Ende der Gegengerade ein weiteres Manöver, doch Guevara konterte erneut und behauptete den zweiten Platz. In der Meisterschaft liegt Guevara nur noch 32,5 Punkte zurück.
Senna Agius setzte sich gegen Ivan Ortola durch und stellte den vierten Platz sicher. WM-Leader Manuel Gonzalez kam als Sechster vor Daniel Holgado über den Zielstrich. Seit dem zweiten Platz in Assen gelang Gonzalez kein Top-5-Ergebnis.
Vorjahressieger Deniz Öncü hatte als Achter bereits 14,2 Sekunden Rückstand. Alex Escrig und Adrian Huertas komplettierten die Top-10. Die finalen Punkte gingen an Daniel Munoz, Joe Roberts, Ayumu Sasaki, Celestino Vietti und Barry Baltus. Aron Canet enttäuschte erneut und wurde mit 32,5 Sekunden nur auf Position 25 geführt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand