Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Aragon, Zeittraining: Ortola bricht Moreira-Rekord, Alonso nicht im Q2!

Ivan Ortola unterbot im Zeittraining den Rundenrekord von Diogo Moreira und holte sich die Bestzeit. Beide IntactGP-Piloten in den Top-6. Der zukünftige HRC-MotoGP-Pilot David Alonso muss ins Q1.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Ivan Ortola: Schnellster im FP1 und Schnellster im Zeittraining
Ivan Ortola: Schnellster im FP1 und Schnellster im Zeittraining
Foto: Gold & Goose
Ivan Ortola: Schnellster im FP1 und Schnellster im Zeittraining
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die 29 Piloten der Moto2-WM fanden am Freitag hochsommerliche Bedingungen vor, um sich für das Qualifying am Samstag und den Grand Prix am Sonntag vorzubereiten. Im FP1 am Freitagvormittag war MSI-Pilot Ivan Ortola der Schnellste. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:50,265 Minuten.

Werbung

Werbung

Zu Beginn des Zeittrainings waren die Zeiten langsamer als im FP1. Gresini-Pilot Alonso Lopez führte die Wertung nach zehn Minuten mit einer 1:50,420er-Runde an und verbesserte sich später auf 1:50,380 Minuten. Die übliche Zeitenjagd für die direkte Qualifikation für das Q2 startete im finalen Drittel des Zeittrainings.

Senna Agius läutete die Zeitenjagd ein

Zehn Minuten vor dem Ablaufen der Zeit kratzte IntactGP-Pilot Senna Agius an der Bestmarke von Lopez und reihte sich mit 0,021 Sekunden Rückstand auf Position 2 ein. Eine Runde später übernahm Agius die Führung und stellte in 1:50,009 Minuten die bisher schnellste Rundenzeit des Moto2-Rennwochenendes auf. Zum Moto2-Rekord von Diogo Moreira (1:49,940 Minuten) fehlte weniger als eine Zehntelsekunde.

Dani Holgado unterbot den Moreira-Rekord wenig später, konnte sich aber nur kurz an der Spitze behaupten, denn Ivan Ortola legte ebenfalls nach. Die Uhr blieb bei 1:49,791 Minuten stehen. Ortola fuhr eine weitere starke Runde und verpasste seine eigene Bestmarke nur um 0,011 Sekunden.

Werbung

Werbung

David Alonso patzte beim finalen Versuch

David Alonso lag vor seinem finalen Versuch außerhalb der Top-14 und stand unter Druck, sich zu verbessern. Andernfalls hätte er am Samstag im Q1 antreten müssen. Der zukünftige MotoGP-Pilot scheiterte und kam nicht über die 18. Position hinaus. Somit muss er am Samstag im ersten Qualifying-Durchgang antreten.

TV-Programm

David Alonso: Nur 18. im Zeittraining
David Alonso: Nur 18. im Zeittraining
Foto: Gold & Goose
David Alonso: Nur 18. im Zeittraining
© Gold & Goose

Die Ortola-Zeit blieb in der letzten Minute ungefährdet. Der Spanier holte sich die Tagesbestzeit und qualifizierte sich souverän für das Q2. Nur 0,058 Sekunden dahinter folgte Dani Holgado. Senna Agius behauptete sich auf der dritten Position. Alonso Lopez führte die Session lange an, wurde in der Schlussphase aber auf die vierte Position durchgereicht. Celestino Vietti schob sich in der letzten Minute noch auf die fünfte Position.

WM-Leader Manuel Gonzalez beendete das Zeittraining auf der sechsten Position und hatte 0,513 Sekunden Rückstand. Daniel Munoz, Alex Escrig, Collin Veijer und Izan Guevara rundeten die Top-10 ab. Ebenfalls direkt für das Q2 qualifizierten sich Ayumu Sasaki, Barry Baltus, Angel Piqueras und Taiyo Furusato.

Werbung

Werbung

Prominent besetztes Q1 am Samstagnachmittag

Silverstone-Sieger Filip Salac verpasste die Top-14 hauchdünn und muss am Samstag im Q1 antreten. Im ersten Qualifying-Durchgang trifft der Tscheche neben David Alonso auch auf Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda, Ex-Supersport-Weltmeister Adrian Huertas und die Moto2-Routiniers Aron Canet, Tony Arbolino und Deniz Öncü.

Vor drei Wochen jubelte Filip Salac noch über den Silverstone-Sieg
Vor drei Wochen jubelte Filip Salac noch über den Silverstone-Sieg
Foto: Gold & Goose
Vor drei Wochen jubelte Filip Salac noch über den Silverstone-Sieg
© Gold & Goose

Das Q1 der Moto2-WM in Aragon startet am Samstag um 13:40 Uhr. Der zweite Durchgang beginnt um 14:05 Uhr.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

4

19

1:49,791

02

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

18

+0,058

03

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

17

+0,182

04

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

16

+0,436

05

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

16

+0,505

06

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

17

+0,513

07

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

14

+0,539

08

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

13

+0,586

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

16

+0,620

10

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

13

+0,702

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Manuel Gonzalez Moto2

    Live

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  3. Manuel Gonzalez Moto2

    Live

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien