Aragon, Zeittraining: Ortola bricht Moreira-Rekord, Alonso nicht im Q2!

Die 29 Piloten der Moto2-WM fanden am Freitag hochsommerliche Bedingungen vor, um sich für das Qualifying am Samstag und den Grand Prix am Sonntag vorzubereiten. Im FP1 am Freitagvormittag war MSI-Pilot Ivan Ortola der Schnellste. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:50,265 Minuten.

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Zu Beginn des Zeittrainings waren die Zeiten langsamer als im FP1. Gresini-Pilot Alonso Lopez führte die Wertung nach zehn Minuten mit einer 1:50,420er-Runde an und verbesserte sich später auf 1:50,380 Minuten. Die übliche Zeitenjagd für die direkte Qualifikation für das Q2 startete im finalen Drittel des Zeittrainings.

Senna Agius läutete die Zeitenjagd ein

Zehn Minuten vor dem Ablaufen der Zeit kratzte IntactGP-Pilot Senna Agius an der Bestmarke von Lopez und reihte sich mit 0,021 Sekunden Rückstand auf Position 2 ein. Eine Runde später übernahm Agius die Führung und stellte in 1:50,009 Minuten die bisher schnellste Rundenzeit des Moto2-Rennwochenendes auf. Zum Moto2-Rekord von Diogo Moreira (1:49,940 Minuten) fehlte weniger als eine Zehntelsekunde.

Dani Holgado unterbot den Moreira-Rekord wenig später, konnte sich aber nur kurz an der Spitze behaupten, denn Ivan Ortola legte ebenfalls nach. Die Uhr blieb bei 1:49,791 Minuten stehen. Ortola fuhr eine weitere starke Runde und verpasste seine eigene Bestmarke nur um 0,011 Sekunden.

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David Alonso patzte beim finalen Versuch

David Alonso lag vor seinem finalen Versuch außerhalb der Top-14 und stand unter Druck, sich zu verbessern. Andernfalls hätte er am Samstag im Q1 antreten müssen. Der zukünftige MotoGP-Pilot scheiterte und kam nicht über die 18. Position hinaus. Somit muss er am Samstag im ersten Qualifying-Durchgang antreten.

David Alonso: Nur 18. im Zeittraining Foto: Gold & Goose David Alonso: Nur 18. im Zeittraining © Gold & Goose

Die Ortola-Zeit blieb in der letzten Minute ungefährdet. Der Spanier holte sich die Tagesbestzeit und qualifizierte sich souverän für das Q2. Nur 0,058 Sekunden dahinter folgte Dani Holgado. Senna Agius behauptete sich auf der dritten Position. Alonso Lopez führte die Session lange an, wurde in der Schlussphase aber auf die vierte Position durchgereicht. Celestino Vietti schob sich in der letzten Minute noch auf die fünfte Position.

WM-Leader Manuel Gonzalez beendete das Zeittraining auf der sechsten Position und hatte 0,513 Sekunden Rückstand. Daniel Munoz, Alex Escrig, Collin Veijer und Izan Guevara rundeten die Top-10 ab. Ebenfalls direkt für das Q2 qualifizierten sich Ayumu Sasaki, Barry Baltus, Angel Piqueras und Taiyo Furusato.

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Prominent besetztes Q1 am Samstagnachmittag

Silverstone-Sieger Filip Salac verpasste die Top-14 hauchdünn und muss am Samstag im Q1 antreten. Im ersten Qualifying-Durchgang trifft der Tscheche neben David Alonso auch auf Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda, Ex-Supersport-Weltmeister Adrian Huertas und die Moto2-Routiniers Aron Canet, Tony Arbolino und Deniz Öncü.

Vor drei Wochen jubelte Filip Salac noch über den Silverstone-Sieg Foto: Gold & Goose Vor drei Wochen jubelte Filip Salac noch über den Silverstone-Sieg © Gold & Goose

Das Q1 der Moto2-WM in Aragon startet am Samstag um 13:40 Uhr. Der zweite Durchgang beginnt um 14:05 Uhr.