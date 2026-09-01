Alonso Lopez (1.): Nach Brüchen in der Hand zurück auf der Siegerstraße

Der Aragon-GP wurde für Alonso Lopez zum Triumphzug. Nachdem er sich im Qualifying am Samstag die Pole-Position gesichert hatte, dominierte er das Rennen am Sonntag. Der Gresini-Pilot feierte einen Start-Ziel-Sieg und überquerte 0,8 sec vor Izan Guevara (Pramac Yamaha) die Ziellinie. Dritter wurde Aspar-Pilot David Alonso.

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«Unglaublich! Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein solches Rennen hinbekommen würde, denn ich wusste, dass ich es mit einigen sehr starken Konkurrenten zu tun hatte», meinte Lopez nach dem Rennen. «Das Schwierigste war es, den Hinterreifen gut zu managen. Es ist mir aber gelungen, das Tempo vorzugeben, ich habe mich von Anfang an richtig gut gefühlt und konnte Fehler vermeiden. Jetzt möchte ich dieses Niveau beibehalten. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet, und ich bin sehr glücklich und stolz auf das, was wir erreicht haben. Und da es mein erster Sieg hier ist, macht ihn das noch magischer.»

Alonso Lopez Foto: Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose

Trainingsunfall warf Lopez zurück

Der letzte Moto2-Sieg von Alonso Lopez ist bereits zweieinhalb Jahre her. Damals siegte er zum Saisonauftakt 2024 in Katar. Die bisherige Saison von Lopez lief alles andere als ideal. In Brünn musste er nach dem FP1 wegen Schmerzen in der rechten Hand aufgeben. Bei einem Trainingsunfall in der spanischen Heimat hatte er sich zuvor Frakturen an der Wurzel des vierten Mittelhandknochens sowie am Kahnbein zugezogen. Danach musste er auch die Grands Prix in Assen und auf dem Sachsenring auslassen. In Silverstone war Lopez wieder am Start und wurde Sechster. Nun folgte der Sieg in Aragon.

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Nachdem Lopez zuvor vier Jahre auf der Boscoscuro unterwegs war, wechselte er 2026 ins Gresini-Team, wo er sich auf die Kalex umstellen musste. «Zu Beginn tat ich mir schwer mit der Kalex. Wir haben dann sehr gute Fortschritte gemacht», erklärte der 24-Jährige. «Nach meiner Verletzung haben wir einen Weg gefunden, die Pace zu halten. Auch in Jerez, Le Mans und Austin war ich sehr schnell, aber ich konnte dort die Performance des Reifens nicht aufrechterhalten.»

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In der WM-Wertung belegt Alonso Lopez nach 13 Rennen Platz 9. In zwei Wochen geht es mit der Moto2-WM im italienischen Misano weiter.