Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Alonso Lopez (1.): Nach Brüchen in der Hand zurück auf der Siegerstraße

Gresini-Pilot Alonso Lopez holte im Moto2-Rennen in Aragon seinen ersten Sieg nach zweieinhalb Jahren. 2026 warfen ihn zunächst die Umstellung von der Boscoscuro auf die Kalex und Verletzungen zurück.

Moto2

Alonso Lopez: Erster Sieg nach zweieinhalb Jahren
Alonso Lopez: Erster Sieg nach zweieinhalb Jahren
Foto: Gold & Goose
Alonso Lopez: Erster Sieg nach zweieinhalb Jahren
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Aragon-GP wurde für Alonso Lopez zum Triumphzug. Nachdem er sich im Qualifying am Samstag die Pole-Position gesichert hatte, dominierte er das Rennen am Sonntag. Der Gresini-Pilot feierte einen Start-Ziel-Sieg und überquerte 0,8 sec vor Izan Guevara (Pramac Yamaha) die Ziellinie. Dritter wurde Aspar-Pilot David Alonso.

Werbung

Werbung

«Unglaublich! Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein solches Rennen hinbekommen würde, denn ich wusste, dass ich es mit einigen sehr starken Konkurrenten zu tun hatte», meinte Lopez nach dem Rennen. «Das Schwierigste war es, den Hinterreifen gut zu managen. Es ist mir aber gelungen, das Tempo vorzugeben, ich habe mich von Anfang an richtig gut gefühlt und konnte Fehler vermeiden. Jetzt möchte ich dieses Niveau beibehalten. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet, und ich bin sehr glücklich und stolz auf das, was wir erreicht haben. Und da es mein erster Sieg hier ist, macht ihn das noch magischer.»

Alonso Lopez
Alonso Lopez
Foto: Gold & Goose
Alonso Lopez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Trainingsunfall warf Lopez zurück

Der letzte Moto2-Sieg von Alonso Lopez ist bereits zweieinhalb Jahre her. Damals siegte er zum Saisonauftakt 2024 in Katar. Die bisherige Saison von Lopez lief alles andere als ideal. In Brünn musste er nach dem FP1 wegen Schmerzen in der rechten Hand aufgeben. Bei einem Trainingsunfall in der spanischen Heimat hatte er sich zuvor Frakturen an der Wurzel des vierten Mittelhandknochens sowie am Kahnbein zugezogen. Danach musste er auch die Grands Prix in Assen und auf dem Sachsenring auslassen. In Silverstone war Lopez wieder am Start und wurde Sechster. Nun folgte der Sieg in Aragon.

Werbung

Werbung

Nachdem Lopez zuvor vier Jahre auf der Boscoscuro unterwegs war, wechselte er 2026 ins Gresini-Team, wo er sich auf die Kalex umstellen musste. «Zu Beginn tat ich mir schwer mit der Kalex. Wir haben dann sehr gute Fortschritte gemacht», erklärte der 24-Jährige. «Nach meiner Verletzung haben wir einen Weg gefunden, die Pace zu halten. Auch in Jerez, Le Mans und Austin war ich sehr schnell, aber ich konnte dort die Performance des Reifens nicht aufrechterhalten.»

In der WM-Wertung belegt Alonso Lopez nach 13 Rennen Platz 9. In zwei Wochen geht es mit der Moto2-WM im italienischen Misano weiter.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

19

35:04,377

1:50,246

25

02

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

19

+0,800

1:50,414

20

03

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

19

+0,881

1:50,236

16

04

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

19

+2,887

1:50,415

13

05

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

4

19

+3,262

1:50,198

11

06

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

19

+4,731

1:50,312

10

07

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

19

+5,912

1:50,410

9

08

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

19

+14,194

1:50,862

8

09

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

19

+14,662

1:50,710

7

10

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

99

19

+15,231

1:50,761

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM