Während in der Moto3-Klasse mit Maximo Quiles der Weltmeister 2026 längst feststeht, ist das Titelduell in der Moto2-WM noch nicht entschieden. Vor den letzten beiden Saisonrennen in Portimao und Valencia hat Intact-Pilot Manuel Gonzalez 13,5 Punkte Vorsprung auf Rivale Izan Guevara (Pramac Yamaha).

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Im FP1 in Portimao war Senna Agius (Intact GP) in 1:40,959 min der Schnellste. Das war zugleich ein Rundenrekord! Der alte Rekord, den Diogo Moreira 2025 aufstellte, lag bei 1:41,168 min. Alonso Lopez und Guevara folgten im FP1 auf den Rängen 2 und 3. Gonzalez landete in der ersten Session des Wochenendes auf Platz 12. Der WM-Leader musste auch einen Sturz wegstecken.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das 40-minütige Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Daniel Holgado Foto: Seidenglanz Daniel Holgado © Seidenglanz

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Zum Start des Zeittrainings um 14.05 Uhr Ortszeit betrug die Lufttemperatur kühle 18 Grad Celsius. Nach fünf Minuten führte Agius das Zeittraining in 1:41,136 min an. Die Moto2-Asse legten vom Stand weg gut los und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass es auch in dieser Session einen Rundenrekord geben wird.

Drei Minuten später war es bereits so weit: Senna Agius fuhr in 1:40,781 min einen Rundenrekord. Die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt: Agius, van den Goorbergh, Holgado, Alonso, Baltus und Guevara. Gonzalez war auf Rang 11 zu finden.

Zur Hälfte des 40-minütigen Zeittrainings fuhr KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer in 1:41,057 min die zweitschnellste Zeit. Die Top-5 zu diesem Zeitpunkt: Agius, Veijer, van den Goorbergh, Holgado und Alonso. Guevara und Gonzalez auf den Positionen 7 und 12.

Zwölf Minuten vor dem Ende preschte Gonzalez auf Rang 3 nach vorn. Er war um 0,379 sec langsamer als Intact-Teamkollege Agius. Guevara war zu diesem Zeitpunkt Achter.

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Es folgte die finale Zeitenjagd. Zunächst preschte Filip Salac auf Position 3 nach vorn. Danach ließ Agius erneut den Hammer fallen – er fuhr in 1:40,558 min einen Rundenrekord. Baltus fuhr die zweitschnellste Zeit.

David Alonso Foto: Seidenglanz David Alonso © Seidenglanz

Es hagelte schnellste Sektor-Zeiten. Lopez katapultierte sich auf Rang 3 nach vorn. Vier Minuten vor dem Ende war Gonzalez nur auf Rang 11 und Guevara auf Position 16 zu finden. Die Aspar-Piloten Holgado und Alonso setzten sich auf 2 und 3.

Eine Minute vor dem Ende rettete sich Guevara auf Platz 10. WM-Rivale Gonzalez wurde Zwölfter – beide schafften somit den direkten Q2-Einzug.

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Den direkten Einzug ins Q2 schafften Agius, Holgado, Alonso, Baltus, Lopez, Munoz, Salac, Escrig, Veijer, Guevara, Rueda, Gonzalez, Ortola und van den Goorbergh.

Wie üblich in der Moto2-Klasse, ging es sehr eng zu. 21 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde!