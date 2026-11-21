Wechselhaftes Wetter prägte den Qualifying-Samstag beim Portugal-GP in Portimao. Während die Strecke im Q2 der MotoGP vollständig abgetrocknet war und Rekordzeiten ermöglicht hatte, setzte im Moto2-Qualifying erneut Regen ein. Im Q1 kam der Fahrbetrieb deshalb zwischenzeitlich zum Erliegen.

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Adrian Huertas, Celestino Vietti, Angel Piqueras und Joe Roberts schafften im ersten Durchgang den Einzug ins Q2. Dort blieben die Bedingungen unbeständig. Collin Veijer setzte sich nach der ersten Zeitenjagd mit einer Runde in 1:41,116 min an die Spitze.

Alonso Lopez folgte knapp dahinter auf Platz 2, WM-Herausforderer Izan Guevara war Dritter. WM-Leader Manuel Gonzalez lag zunächst nur auf Position 7. Trotz weiterer gemeldeter Regentropfen blieb das Tempo hoch.

Senna Agius holt für IntactGP die Pole

Sechs Minuten vor dem Ende unterbot IntactGP-Pilot Senna Agius die Bestzeit seines Landsmanns Veijer um eine Hundertstelsekunde. Der zukünftige MotoGP-Pilot übernahm mit 1:41,106 min die Führung.

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In der Schlussphase purzelten die Sektorbestzeiten. Collin Veijer blieb als erster Fahrer unter 1:41 min, musste die Führung aber wenig später an Daniel Holgado abgeben. Dessen Runde in 1:40,645 min war zunächst die neue Messlatte.

Izan Guevara riskierte bei seinem letzten Versuch viel und schob sich auf Platz 2, während sich WM-Rivale Manuel Gonzalez nicht mehr steigern konnte. Dessen IntactGP-Teamkollege Senna Agius setzte dagegen zum entscheidenden Konter an: Der Australier umrundete den Kurs in 1:40,547 min und sicherte sich mit seinem letzten Versuch die Poleposition.

Startplatz 2 für Dani Holgado Foto: Gold and Goose Startplatz 2 für Dani Holgado © Gold and Goose

Rückschlag für den WM-Führenden

Holgado und Guevara komplettieren die erste Startreihe. Veijer führt Reihe 2 vor Ivan Ortola und Daniel Munoz an. Alex Escrig stellte die Forward auf Startplatz 7 und teilt sich die dritte Reihe mit Filip Salac und Celestino Vietti.

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Für WM-Leader Gonzalez blieb nur Startplatz 10 – damit nimmt er das Rennen drei Reihen hinter Titelrivale Guevara in Angriff. Auch der zukünftige MotoGP-Pilot David Alonso blieb hinter den Erwartungen zurück und beendete das Q2 auf Platz 15.

Der WM-Zweite Izan Guevara schaffte es in die erste Startreihe Foto: Seidenglanz Der WM-Zweite Izan Guevara schaffte es in die erste Startreihe © Seidenglanz

Das Moto2-Rennen in Portimao über 21 Runden wird am Sonntag um 12:15 Uhr MEZ gestartet.