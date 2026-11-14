13-facher Weltmeister Angel Nieto wurde in die FIM Hall of Fame aufgenommen
Angel Nieto gewann in seiner Rennfahrer-Karriere sechs WM-Titel in der 50-ccm-Klasse und sieben auf 125er-Bikes. Nun wurde dem im Jahr 2017 verstorbenen Spanier postum ein Denkmal gesetzt.
Am 13. November wurden im FIM Racing Motorcycle Museum in Mies (Schweiz) fünf Legenden des Motorradsports in die FIM Hall of Fame aufgenommen. Darunter der Spanier Angel Nieto, der in der Motorrad-Weltmeisterschaft herausragendes geleistet hat.
Nieto gewann zwischen 1969 und 1984 dreizehn GP-Weltmeisterschaften – sechs auf 50-ccm-Maschinen und sieben in der 125-ccm-Klasse. Da er bekanntermaßen abergläubisch gegenüber der Zahl 13 war, bezeichnete er seine Titelanzahl stets als «zwölf plus eins», was sich auch im Wortlaut auf seiner Gedenktafel in der Hall of Fame widerspiegelte.
Von GP bis Speedway: Rennfahrer aus verschiedenen Disziplinen wurden geehrt
Angel Nieto ist 2017 verstorben. Sein Sohn Gelete nahm die Ehrung für seinen Vater entgegen. Neben Nieto wurden mit Stefan Everts (MXGP), Tony Rickardsson (SpeedwayGP), Jordi Tarres (TrialGP) und Stephane Peterhansel (RallyGP und EnduroGP) vier weitere ehemalige Rennfahrer in die Hall of Fame der FIM aufgenommen.
«Es war ein unvergesslicher Tag, an dem wir die herausragenden Leistungen dieser fünf Fahrer würdigen konnten, die den Motorradsport mitgeprägt haben und durch ihr großes Engagement auch künftige Fahrergenerationen weiterhin inspirieren», meinte FIM-Präsident Jorge Viegas bei der Zeremonie. «Es war uns eine Ehre, vier dieser unbestrittenen Legenden des Motorradsports anlässlich ihrer Aufnahme in die FIM Hall of Fame gemeinsam begrüßen zu dürfen, und dieser bedeutsame Anlass wurde durch die Anwesenheit der Söhne des verstorbenen Angel Nieto zu etwas ganz Besonderem.»
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