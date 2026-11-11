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Champion Maximo Quiles sauer: «Ich habe überlegt, in die Box zu fahren»

Während einer überragenden Moto3-Durchmarsch-Saison 2026 mit elf GP-Siegen stiegen die Erwartungen: Statt das Dutzend an Triumphen vollzumachen, blieb Maximo Quiles in Katar nur Platz 3 – was war los?

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Noch liegt Maximo Quiles vor Adrian Fernandez
Noch liegt Maximo Quiles vor Adrian Fernandez
Foto: Gold and Goose
Noch liegt Maximo Quiles vor Adrian Fernandez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Trotz zwei saftiger Abflüge per Highsider, jeweils in den freien Sitzungen der Moto3, konnte Aspar-Pilot Maximo Quiles seine Favoriten-Rolle beim Großen Preis von Katar nicht ablegen. Zu eindeutig die Saisonbilanz des von den Marquez-Brüdern gecoachten Spaniers und zu dominant der Auftritt der Startnummer 28 auf der Strecke.

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Platz 1 im FP1, Erster im Zeittraining und im FP2. Dann die Pole-Position am Samstag. Dazu die jüngsten Resultate. Erst sieben Tage zuvor hatte Maximo Quiles auf der Tropenrennstrecke von Sepang ebenfalls die Pole geholt, um danach ungefährdet zum elften Sieg des Jahres zu fahren. Damit hatte Quiles vor dem Rennstart in Losail auch noch die Möglichkeit, die Bestmarke mit 14-Saionsiegen von David Alonso zu erreichen. Doch der Rekord aus dem Jahr 2024 bleibt beim Kolumbianer Alonso.

Platz 1 musste der in Indonesien zum Weltmeister aufgestiegene Quiles schon beim Sprint zur ersten Kurve hergeben. Der kleinere David Almansa erledigte den Spurt zu Kurve 1 auf der Intact-GP-Kalex effektiver. Doch anstatt den Schönheitsfehler zu beheben, verlor der Aspar-Schützling auf den nächsten zwei Kilometern vier Positionen.

Im Artikel erwähnt

Champion Quiles (re.) musste sich in Katar mit Platz 3 zufriedengeben
Champion Quiles (re.) musste sich in Katar mit Platz 3 zufriedengeben
Foto: Gold and Goose
Champion Quiles (re.) musste sich in Katar mit Platz 3 zufriedengeben
© Gold and Goose

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Erst nach einigen Runden – Almansa hatte bereits in Front ausgecheckt – hatte sich Quiles auf Position 2 sortiert. Die erwartete Aufholjagd mit Adrian Fernandez im Schlepptau blieb aber aus. Das Tempo war zwar hoch genug, um weitere Verfolger abzuschütteln, doch für den Sieg kam Maximo Quiles in der Wüste nicht infrage. Schlimmer noch: Als Quiles sichtlich am Limit unterwegs vor Kurve 10 etwas weit ging, war auch noch P2 futsch. Fernandez fuhr fehlerfrei und hatte weniger Mühen, so blieb dem Favoriten nur der kleinste Pokal.

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Platz 3 eine große große Enttäuschung

Für Quiles war das ein durchaus gröberes Problem. Zum Mediengespräch erschien der 18-Jährige mies gelaunt: «Ja, ich ärger mich und bin sauer. Platz 3 ist nicht das, was mich zufrieden macht. Ich will gewinnen und das war auch hier meine Absicht. Noch kann ich nicht mal genau sagen, was los ist – ich weiß nicht, ob es war, der nicht gut genug war, oder mein Motorrad.»

Der WM-Dominator weiter: «Dass ich am Start etwas verlieren kann, war mir klar, auch weil wir bewusst eine etwas längere Übersetzung gewählt haben. Dann wäre ich schon fast in Kurve gestürzt, auf der Bremse war kein Gefühl da. In der ersten Passage dachte ich, dass ich ein anderes Bike fahre. Es hat sich komplett anders gefühlt.»

Die Probleme hatten ein größeres Ausmaß, wie Quiles berichtete: «Ich hatte in die Kurven hinein übles Chattering und auch in der Beschleunigung war sehr viel Bewegung im Motorrad. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich in die Box fahren soll. Wir müssen verstehen, warum es dramatisch war. Es zeigt mir aber auch, das Lernen hört nie auf, weder für das Team noch für mich.»

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Die Weltmeisterschaft ist längst entschieden. Zwei Rennen vor Schluss hat Quiles fulminante 139 Punkte Vorsprung auf Intact-Pilot David Almansa.

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Adrián Fernández

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Maximo Quiles

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Maximo Quiles

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Veda Pratama

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Veda Pratama

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