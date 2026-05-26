Feststimmung beim ECMX Classic-Cup in Schwanenstadt

Am Pfingstsamstag wurde auf dem früheren WM-Kurs im oberösterreichischen Schwanenstadt der 2. Lauf der Classic Europameisterschaften (ECMX-Cup) ausgetragen. Fahrer aus 14 Nationen standen mit ihren Classic-Bikes aus der goldenen Ära des Motocross am Startgatter, darunter auch aus den USA.

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In Schwanenstadt fand der zweite Lauf des ECMX-Cups statt Foto: Manfred Mayrhofer In Schwanenstadt fand der zweite Lauf des ECMX-Cups statt © Manfred Mayrhofer

Frühere WM-Piloten wieder in Aktion

Der frühere WM-Protagonist Mikkel Caprani war 1996 in Schwanenstadt bei den WM-Läufen der 500er-Klasse dabei und holte auf Husqvarna WM-Punkte. Der Däne kommt aus Aarhus und nahm eine Anreise von 1400 km auf sich, um an seiner früheren Wirkungsstätte erneut an den Start zu gehen. Caprani gewann übrigens 1990 das erste offene internationale Rennen im Talkessel in der 125er-Klasse. In Schwanenstadt ging er in der Klasse Super EVO50+ an den Start und gewann auf seiner Honda CR500 die Tageswertung mit einem 2-1-Ergebnis. Den ersten Lauf konnte ihm der Österreicher Georg Hammerl auf der Kawasaki KX500 abluchsen.

Sogar USA in Schwanenstadt vertreten

Der US-Amerikaner William Miller aus Louisville in Kentucky startete mit einer Unterschenkelprothese am linken Bein und belegte mit seiner 380er-CZ auf dem technisch anspruchsvollen Kurs in der Klasse Classic 50+ zweimal den 6. Platz. Der älteste Teilnehmer war mit 85 Jahren übrigens der Tscheche Jindrich Gref aus der Gegend von Strakonice in Böhmen, wo die legendären CZ-Motorräder entwickelt und gebaut wurden.

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Classic weiter in tschechischer Hand

Die Classic- und Twinshock-Kategorien wurden von den Fahrern aus Tschechien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland dominiert. In der Klasse EVO 85- fuhr Lokalmatador Jürgen Kröpfl zu zwei souveränen Laufsiegen und damit auch zum Gesamtsieg in dieser Klasse. Auch die Klasse EVO50+ war mit dem Sieg des Niederösterreichers Roland Schier in österreichischer Hand.

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Starke Österreicher und Deutsche

Besonders spannend ging es in der schnellsten und modernsten Kategorie, der Super EVO50-, zu. Hier lieferten sich die beiden österreichischen Ausnahmekönner und mehrmalige Staatsmeister Michael Kratzer (Honda) und Michael Staufer (KTM) ein Duell um den Gesamtsieg. Am Ende setzte sich Kratzer durch. Guido Tschugg gewann in der Klasse 50+ beide Läufe. Helge Mühlig wurde in der Klasse Twinshock 66+ auf seiner luftgekühlten Suzuki 250 Gesamtzweiter.

Die Sieger in Schwanenstadt Foto: copyright free Die Sieger in Schwanenstadt © copyright free

Classic 50-

Roman Majer (CZ), CZ 380, 1-1, 50 Scott Reed (GB), CZ 380, 2-3, 46 Tomas Riha (CZ), CZ 380, 3-4, 44

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Classic 50+

Roman Majer (CZ), CZ 360, 1-1, 50 Christophe Lemaire (B), CZ 380, 2-2, 47 Martin Jaros (CZ), CZ 380, 3-3, 45

Classic 60+

Leopold Simak (CZ), CZ 380, 1-1, 50 Johan Kistemaker (NL), CZ 380, 3-2, 46 Beat Näpflin (CH), Husqvarna, 4-3, 44

Classic 66+

Miroslav Nejedly (CZ), CZ 400, 1-1, 50 Karel Liska (CZ), CZ 380, 2-2, 47 Franz Baur (D), CZ 380, 3-4, 44

Classic 72+

Frantisek Bezdicek (CZ), CZ 360, 5-1, 45 Lothar Diwischek (D), CZ 380, 3-4, 44 Karel Kozak (CZ), CZ 360, 1-7, 43 Hans Breitel (D), CZ 380, 2-6, 42

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EVO 50+

Roland Schier (A), Honda 500, 3-1, 47 Mario Martınz (A), Kawasaki 500, 2-2, 47 Christian Lovranich (A), Honda 250, 4-3, 44 Manfred Kainz (A), Honda 500, 5-4, 42 Georg Hammerl (A), Kawasaki 500, 1-13, 39

EVO 50-

Jaroslav Strnad (CZ), KTM, 1-1, 50 Adrien Chapelle (B), Honda 125, 4-3, 44 David Schartner (A), Honda 500, 2-6, 43 Ronny Herlitschke (D), Kawasaki 500, 3-7, 41 Armin Alfons (A), Kawasaki, 9-2, 40

EVO 85-

Jürgen Kröpfl (A), Honda 500, 1-1, 50 Franz Allenberger (D), Suzuki 250, 2-2, 47 Jiri Husak (CZ), Honda 250, 3-4, 44 Miroslav Sichrovsky (CZ), Honda 250, 6-3, 42 Anton Blank (D), Suzuki 500, 5-6, 40

SUPER EVO 125

Jaroslav Strnad (CZ), Kawasaki, 1-1, 50 Daniel Cekoni (A), Husqvarna, 2-2, 47 Armin Alfons (A), Kawasaki, 3-3, 45 Jürgen Six (A), Honda, 5-5, 41 Rene Winkler (A), Honda, 4-7, 40

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SUPER EVO 50+

Mikkel Caprani (DK), Honda 500, 2-1, 47 Georg Hammerl (A), Kawasaki 500, 1-2, 47 Franz Gugler (A), Kawasaki 250, 3-3, 45 Heinz Prammer (A), Yamaha 250, 4-4, 43 Roman Majer (CZ), Honda, 5-5, 41

SUPER EVO 50-

Michael Kratzer (A), Honda 250, 2-1, 47 Michael Staufer (A), KTM 300, 1-2, 47 Ernest Krispel (A), Honda, 3-3, 45 Roman Majer (CZ), Yamaha, 4-4, 43 Radek Plavecky (CZ), Honda, 6-6, 39

Twinshock 50+

Guido Tschugg (D), Husqvarna 500, 1-1, 50 Manu Hubert (B), Suzuki 400, 3-3, 45 Georg Heiss (D), Husqvarna 500, 8-2, 41 Christian Magnet (A), Husqvarna 500, 6-4, 42 Leonhard Weyerer (D), Husqvarna 500, 2-11, 38

Twinshock 50-

Marijn Gilis (B), Suzuki 500, 1-1, 50 Ricky Ivarsson (S), Husqvarna 250, 2-2, 47 Martin Mikulec (CZ), CZ 380, 3-3, 45 Christoph Gstatter (D), Maico 490, 4-4, 43 Christopher Giagg (A), KTM 400, 6-5, 40

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Twinshock 60-

Rudi Takmann (NL), Suzuki 500, 1-1, 50 Beat Omlin (CH), Yamaha 540, 2-2, 47 Zdenek Hazdra (CZ), Maico 400, 3-3, 45 Thomas Lutz (D), Maico 440, 5-4, 42 Gianluca Gallingani (I), Moto Villa 410, 6-5, 40 Sven Dietzmann (D), Maico 490, 4-7, 40

Twinshock 66+

Christian Kerstens (D), Honda 600, 1-1, 50 Helge Mühlig (D), Suzuki 250, 2-3, 46 Peter Möhring (D), Maico 400, 4-2, 45 Paolo Vallano (I), Honda, 5-4, 42 Hans Peter Körber (D), Maico 490, 6-6, 39 Ger Huijs (NL), Yamaha 490, 3-9, 39