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250-SMX-Champion Haiden Deegan (Yamaha) will die 450er-Krone

Vor dem Auftakt der US-Motocross-Serie in Pala in Kalifornien am Wochenende spricht die Szene über das 450er-Debüt von Yamahas Ausnahmekönner Haiden Deegan.

US-Motocross 450

Haiden Deegan hat große Ziele
Haiden Deegan hat große Ziele
Foto: Haiden Deegan
Haiden Deegan hat große Ziele
© Haiden Deegan

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Am kommenden Wochenende startet die prestigeträchtige US-Motocross-Serie. Schauplatz ist wie bereits in den vergangenen Jahren der Fox Raceway in Pala in Kalifornien. Die 450er-Klasse hat in diesem Jahr neue Vorzeichen, denn 250er-Seriensieger Haiden Deegan wird für Yamaha dort erstmals in der 450er-Klasse antreten.

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Vom 450er-Debüt des 20-jährigen Sohnes von Brian Deegan spricht im Moment die gesamte MX-Szene. Deegan selbst präsentiert sich einmal mehr voller Selbstvertrauen – auch das heizt die Vorfreude bei den Fans an. «Ich würde gerne den Thron einnehmen – das ist es, was ich im Moment in meinem Kopf habe», sagte Deegan in einem Interview mit einem großen Team-Sponsor. «Es ist auch verrückt, dass dieser Start auf meiner Heimstrecke stattfindet. Ich erinnere mich, als ich nach der Schule gegen drei Uhr dann mit der 85er und 65er dort herumgeheizt bin.»

«Ich bin selbstbewusst und stehe dazu», meinte Deegan weiter. «Wenn ich auftauche, dann richtig und ich dominiere. Ich mag mein Selbstbewusstsein, weil es mich in eine Zwickmühle bringt, aus der ich mich selbst befreien muss, wenn es schiefgeht. Ich mag Motocross auch, weil ich in eine andere Leidenszone gehen kann. Ich kann mit Schmerzen leben.»

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Red Bull KTM hat mit Routinier Eli Tomac und Jorge Prado auf dem Papier eines der ausgeglichensten Outdoor-Duos auf Seiten der Gegner. Dazu kommt das Honda-Team, wo Jett Lawrence nach seiner langen Verletzungspause wieder an der Seite von Bruder Hunter antreten wird.

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Zu Honda-Juwel Jett Lawrence sagte Deegan: «Es sieht so aus, als könnte ihn niemand schlagen. Und jetzt komme ich da rein und man fragt sich: Was wäre, wenn der Rookie ihn schlägt? Aber egal was passiert, er sollte mich eigentlich schlagen. Somit ist es ein Problem für ihn.»

Übrigens: Zusätzlich spannend wird es dann auch Mitte Juni in Thunder Valley, wo die beiden belgischen Coenen-Brüder nach aktuellem Stand erstmals gemeinsam ein US-Gastspiel geben werden.

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