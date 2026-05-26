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Ross Brawn: Pramac Racing holt sich Verstärkung aus der Formel 1

Der britische Ingenieur und ehemalige Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn wechselt in die MotoGP. Als Mitglied des Verwaltungsrats von Pramac, wird er Teamchef Paolo Campinoti beratend zur Seite stehen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ross Brawn und Paolo Campinoti
Ross Brawn und Paolo Campinoti
Foto: Pramac Racing
Ross Brawn und Paolo Campinoti
© Pramac Racing

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Das MotoGP-Team Pramac Yamaha hat sich prominente Verstärkung aus dem Formel-1-Lager geholt. Am 26. Mai gab das Team von Paolo Campinoti bekannt, dass Ross Brawn dem Verwaltungsrat von Pramac Racing Limited beigetreten ist. «In dieser Funktion wird er als strategischer Berater von Teamchef Paolo Campinoti tätig sein und seine umfassende Erfahrung aus den höchsten Ebenen des Motorsports einbringen», hieß es in einer Presseaussendung.

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«Ich bin sehr stolz darauf, Ross bei Pramac Racing willkommen zu heißen. Abgesehen von seiner außergewöhnlichen Karriere und seinen Erfolgen in der Formel 1 verbindet mich mit Ross seit vielen Jahren eine Freundschaft und ein Verhältnis, das von großem Respekt geprägt ist», meinte Paolo Campinoti. «Ich bin überzeugt, dass seine Vision, sein Fachwissen und seine Siegermentalität einen wertvollen Beitrag zum weiteren Wachstum und zur Weiterentwicklung von Pramac Racing leisten werden.»

Lange Formel-1-Karriere

Brawns Motorsportkarriere erstreckt sich über mehr als vier Jahrzehnte, in denen er insgesamt 22 Weltmeistertitel gewann – 11 Konstrukteurs- und 11 Fahrertitel. Der britische Ingenieur war unter anderem für Ferrari, Honda und Mercedes tätig. Zu Brawns bedeutendsten Stationen im F1-Fahrerlager zählen seine Tätigkeit als technischer Direktor bei Benetton von 1991 bis zu seinem Wechsel zu Ferrari, wo er in derselben Funktion von Ende 1996 bis 2006 tätig war und die Schumacher-Jahre bei der Scuderia leitete. Anschließend war er 2008 Teamchef bei Honda, bevor er Mehrheitsgesellschafter von BrawnGP wurde und sein eigenes Team 2009 mit Jenson Button zum Titel führte. Das Team wurde ab 2010 zum Mercedes-F1-Team, wo er bis 2013 als Teamchef tätig war. Von 2017 bis 2022 war er Formel-1-Sportdirektor.

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«Ich freue mich sehr, als nicht geschäftsführendes Mitglied dem Verwaltungsrat von Pramac Racing Limited beizutreten. Im Motorsport ging es schon immer um Menschen, Teamarbeit und kontinuierliche Verbesserung, und ich freue mich darauf, Paolo und das Team zu unterstützen und dort meinen Beitrag zu leisten, wo meine Erfahrung von Nutzen sein kann», betonte Ross Brawn. «Pramac hat eine beeindruckende Organisation mit starkem Teamgeist und großen Ambitionen aufgebaut, und ich freue mich darauf, Teil ihrer Zukunft zu sein.»

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Sportlich lief es für Pramac Racing in der MotoGP-Saison 2026 bislang nicht sehr gut. Nach sechs Grands Prix liegt die italienische Truppe in der Teamwertung nur auf Rang 11.

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