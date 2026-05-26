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Ausfall vor F1-Rennbeginn in Kanada: Was war bei Arvid Lindblad los?

Bitterer Sonntag für Arvid Lindblad! Für den Racing Bulls-Piloten war das Formel-1-Wochenende in Kanada positiv verlaufen – bis er vor dem Start in Montreal ein technisches Problem am Auto hatte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Arvid Lindblad (hier am Samstag) in Montreal
Arvid Lindblad (hier am Samstag) in Montreal
Foto: XPB
Arvid Lindblad (hier am Samstag) in Montreal
© XPB

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Kaum sollte der Kanada-GP in Montreal losgehen, wurde er zumindest einen Tick verschoben: Weil der Bolide von Racing Bulls-Pilot Arvid Lindblad in der Startaufstellung manövrierunfähig gestrandet war, wurde gleich zweimal eine Formationsrunde mehr rangehängt, bis das Auto aus dem Grid geschoben war. Was für die übrigen Rennfahrer Chaos und teilweise Probleme mit der Reifenwahl bedeutete, war für den Rookie das enttäuschende Aus, bevor es überhaupt losgehen konnte.

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Lindblad in Kanada: Problem mit der Kupplung

Lindblad sagte später: «Wir hatten heute zu Beginn der Einführungsrunde ein Problem mit der Kupplung, weshalb ich nicht am Rennen teilnehmen konnte.» Bitteres Aus für den Youngster! Lindblad: «Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, auf die Strecke zu gehen und unter den wechselhaften Bedingungen zu fahren, daher ist es natürlich enttäuschend, dass ich diese Chance nicht bekommen habe.»

Jedes Aus ist bitter, dieses umso mehr: Im Sprint war Lindblad Achter geworden, ins Rennen ging er von Startplatz 9. Wären etwa Punkte drin gewesen, wenn er nicht ausgefallen wäre? Es bleibt Spekulation, denn der junge Brite konnte nicht eine einzige Rennrunde fahren.

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Positives Wochenende bis zum Defekt

Lindblad: «Es ist wirklich schade, denn bis zu diesem Zeitpunkt war das Wochenende sehr positiv verlaufen. Das Team hat das ganze Wochenende über einwandfrei gearbeitet. Die Upgrades, die wir mitgebracht haben, haben wirklich gut funktioniert. Daher ist es frustrierend, nicht das Ergebnis zu erzielen, das wir unserer Meinung nach verdient hätten. Es gibt dennoch viele positive Aspekte, die wir mit in das nächste Rennen nehmen können, und wir gehen mit viel Selbstvertrauen daran.»

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Lindblads Teamchef bei den Racing Bulls, Alan Permane, sagte: «Leider hatte Arvid zu Beginn der Einführungsrunde ein Problem mit der Kupplung, sodass er am Start den ersten Gang nicht einlegen konnte. Das ist schade, denn angesichts des Tempos, das er das ganze Wochenende über gezeigt hat, war das eine großartige Chance.»

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