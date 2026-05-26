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Auch Bruder Nicolas erfolgreich: Lewis feiert zweites Hamilton-Podium

Lewis Hamilton fuhr im Formel-1-GP von Kanada auf Platz 2 und damit aufs Podium. Auch sein Halbbruder Nicolas fuhr aufs Treppchen. Was Lewis Hamilton jetzt nach dem Montreal-Wochenende machen will.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton fuhr in Kanada aufs Podium, holte Platz 2
Lewis Hamilton fuhr in Kanada aufs Podium, holte Platz 2
Foto: XPB
Lewis Hamilton fuhr in Kanada aufs Podium, holte Platz 2
© XPB

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Nach dem großen Bruder hat es auch der kleine Bruder aufs Treppchen geschafft. Lewis Hamilton feierte nach seinem zweiten Platz beim Kanada-GP in Montreal in der Formel 1 auch seinen Halbbruder Nicolas, der einen besonderen Meilenstein erreicht hat.

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Zweites Hamilton-Podium

Der 34-jährige Brite fährt derzeit seine siebte Saison in der British Touring Car Championship. Dort stand am Wochenende das Rennen in Snetterton in Norfolk an – mit einem großen Erfolg! Nicolas Hamilonts erstes Podium! Weil er seit Geburt eine Zerebralparese hat, fährt er mit einem modifizierten Auto, ist nach eigenen Angaben der erste Rennfahrer mit Behinderung in der British Touring Car Championship. Und jetzt auch der erste, der aufs Podium geschafft hat!

Nicolas Hamilton 2022
Nicolas Hamilton 2022
Foto: XPB
Nicolas Hamilton 2022
© XPB

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Was für ein Timing! In Montreal erwischte auch Lewis Hamilton ein richtig gutes Wochenende. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister schwärmte nach seinem Triumph in Montreal, seinem ersten zweiten Platz mit der Scuderia Ferrari, von der Leichtigkeit. Hamilton wirkte so strahlend und glücklich wie lange nicht mehr. Und nun auch der Erfolg seines Halbbruders auf väterlicher Seite der Familie.

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Lewis Hamilton: Jetzt geht's zu den Elchen

Lewis Hamilton hatte nach dem Kanada-GP angekündigt, noch ein paar Tage im Land zu bleiben. Wohin genau es gehen soll, wollte er aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Nur so viel: Am Montagabend wollte er ein Spiel schauen. Gemeint war wohl das dritte Spiel des NHL-Conference-Finals, also Eishockey. Dort unterlagen die Canadiens de Montreal den Carolina Hurricaes. Danach geht es in die Wildnis. Hamilton: «Hoffentlich sehe ich irgendwo einen Elch.»

Dann wird Hamilton aber auch zügig zurück in seine Wahlheimat Monaco reisen, dort den Jet-Lag bekämpfen und sich auf den Grand Prix im Fürstentum vorzubereiten. Schon in zwei Wochen wird dort gefahren. Die Konkurrenz rechnet Ferrari in Monaco gute Chancen aus, bei der Scuderia selbst hält man sich eher bedeckt. Danach geht es mit der Saison 2026 weiter Schlag auf Schlag, direkt in der Folgewoche geht es nach Barcelona.

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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Isack Hadjar

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10

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Franco Colapinto

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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