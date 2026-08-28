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MotoGP, Zeittraining: Marco Bezzecchi (Aprilia) besiegt Marquez-Brüder

Aprilia-Ass Marco Bezzecchi fuhr im MotoGP-Zeittraining einen Rundenrekord. Er setzte sich hauchdünn vor Alex und Marc Marquez durch. WM-Leader Martin wurde 7., Zarco starker 10.! Bagnaia nur 13.

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der MotoGP-Klasse das Zeittraining. In der 60-minütigen Session geht es darum, den direkten Aufstieg ins Q2 am Samstag zu schaffen, was nur den schnellsten zehn Fahrern gelingt. Der Rest muss im Q1 ran, wo die zwei Schnellsten ins Q2 kommen.

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Im FP1 in Aragon war Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) in 1:47.532 min der Schnellste. Der Spanier machte gleich einmal klar, dass er auf der abwechslungsreichen Strecke der Favorit ist an diesem Wochenende. Nur 0,035 sec hinter Marquez landete Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez auf dem zweiten Platz. Die drittschnellste Zeit fuhr Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Pedro Acosta (KTM) stürzten, blieben aber unverletzt.

Zu Beginn des Zeittrainings betrug die Lufttemperatur in Aragon 25 Grad Celsius. Pünktlich um 15 Uhr gingen die Fahrer auf die Strecke.

Im Artikel erwähnt

Die Top-5 nach fünf Minuten: Jorge Martin (1:47,710 min), Jack Miller, Fermin Aldeguer, Alex Rins und Pedro Acosta. Kurz danach preschte Marc Marquez in 1:46,320 min an die Spitze. Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Aragon hatte MM93 2025 in 1:45,704 min aufgestellt.

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Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez
© Gold & Goose

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Wenige Minuten später setzten sich Acosta und Martin auf die Positionen 2 und 3. Alex Marquez fuhr die viertschnellste Zeit. Kurz danach katapultierte sich Marco Bezzecchi auf Rang 3 nach vorn. Rückkehrer Johann Zarco war zu diesem Zeitpunkt starker Siebter! Martin musste in Kurve 12 einen Umweg nehmen, weil er zu schnell war.

Danach spielte sich eine kuriose Szene vor der Aprilia-Box ab. Als Martin auf seine RS-GP stieg und auf die Strecke fahren wollte, bemerkte er, dass ein Flügel auf der Seite neben dem Sitz locker war. Der «Martinator» musste wieder absteigen, damit die Mechaniker das Verkleidungsteil befestigen konnten. In der Zwischenzeit preschten Bezzecchi und Di Giannantonio auf die Ränge 2 und 3.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Marc Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Acosta, Martin, Fernandez, Alex Marquez, Aldeguer, Zarco und Miller. Pecco Bagnaia war zu diesem Zeitpunkt 13.

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23 Minuten vor dem Ende fuhr MotoGP-Rookie Diogo Moreira die siebtschnellste Zeit. In der Zwischenzeit verbesserte sich Franco Morbidelli auf Rang 5. Neun Minuten später fuhr Aldeguer in 1:45,909 min eine neue Bestzeit. Er war nur zwei Zehntelsekunden langsamer als der Rundenrekord von Marc Marquez. Unmittelbar danach fuhr Acosta die zweitschnellste Zeit.

Dann stürzte Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller in Kurve 2 – er blieb unverletzt. In der Zwischenzeit fuhr Martin die zweitschnellste Zeit, Bezzecchi war neuer Vierter. Marini und Bagnaia preschten auf 7 und 9 nach vorn. MM93 musste in Kurve 8 einen Umweg nehmen.

Bezzecchi fuhr in 1:45,835 min eine neue Bestzeit. Marc Marquez konterte und fuhr in 1:45,493 min einen Rundenrekord! Bruder Alex setzte sich in 1:45,766 min auf Position 2. Aldeguer war neuer Vierter.

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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Die Reihenfolge fünf Minuten vor dem Ende: Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Aldeguer und Di Giannantonio.

Dann folgte die finale Zeitenjagd. Auf einer schnellen Runde rutschte Bagnaia in Kurve 1 fast das Vorderrad weg. Er konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Kurz danach fuhr Bezzecchi in 1:45,455 min einen Rundenrekord! «Diggia» preschte auf Rang 3 nach vorn.

Kurz vor dem Ende fuhr Alex Marquez die zweitschnellste Zeit und setzte sich vor Bruder Marc.

An die Bestzeit von Bezzecchi kam niemand mehr heran – er setzte sich vor den Marquez-Brüdern durch. Johann Zarco schaffte sensationell als Zehnter den direkten Einzug ins Q2.

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Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Bezzecchi, Alex Marquez, Marc Marquez, Di Giannantonio, Aldeguer, Fernandez, Martin, Acosta, Morbidelli und Zarco.

Pecco Bagnaia beendete die Session auf Rang 13 und muss am Samstag im Q1 ran. Bester Yamaha-Pilot wurde Fabio Quartararo als 14.

Vier Ducati landeten in den Top-5! Nur Aprilia-Ass Bezzecchi konnte die Dominanz der Roten sprengen.

Die Top-3 lagen innerhalb von nur 0,038 sec – das gab es noch nie an einem MotoGP-Freitag.

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Johann Zarco hatte viel Spaß
Johann Zarco hatte viel Spaß
Foto: Gold & Goose
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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

22

1:45,455

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

21

+0,010

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+0,038

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+0,299

05

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

20

+0,440

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,504

07

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

22

+0,572

08

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+0,609

09

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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