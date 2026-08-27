MXoN: Slowenien präsentiert starke Nationalmannschaft

Team Slowenien wird beim Motocross der Nationen am 4. Oktober in Ernée (Frankreich) in folgender Besetzung antreten:

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MXoN Team Slowenien

Tim Gajser – MXGP Jan Pancar – OPEN Jaka Peklaj - MX2

Slowenien war die Überraschung des Jahres 2025

Das MXoN 2025 ist noch in guter Erinnerung: Jan Pancar kämpfte im zweiten Rennen gegen Hunter Lawrence um die Spitze. Pancar beendete dieses Rennen schließlich hinter Hunter Lawrence und Jo Shimoda auf Platz 3 vor Namen wie RJ Hampshire, Maxime Renaux, Kay de Wolf, Mikkel Haarup, Liam Everts und weiteren Top-Guns. Tim Gajser lieferte im ersten Rennen ebenfalls ein Top-3-Ergebnis ab und wurde im 3. Lauf Vierter. Am Ende reichte Sloweniens geschlossene Mannschaftsleistung für Gesamtrang 5 und markierte damit das beste Ergebnis der Geschichte. Auch in diesem Jahr wird Slowenien in der Besetzung Tim Gajser - MXGP, Jan Pancar - OPEN und Jaka Peklaj (MX2) antreten. Für Tim Gajser wird das Rennen in Ernée bereits sein vierter Nations-Einsatz.