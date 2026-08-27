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MXoN: Norwegen mit Tøndel und Horgmo – Tschechien setzt auf Mikula

Kawasaki-Werksfahrer Cornelius Tøndel kehrt für das MXoN aus den USA nach Europa zurück und startet für Norwegen in der Open-Klasse. Tschechien setzt in der MX2 auf Julius Mikula (KTM).

Motocross

MXoN Team Norwegen
MXoN Team Norwegen
Foto: MXoN Team Norway
MXoN Team Norwegen
© MXoN Team Norway

Im Artikel erwähnt

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Norwegen wird beim Motocross der Nationen in Ernée in dieser Besetzung beim MXoN in Ernée antreten:

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MXoN, Team Norwegen:

Kevin Horgmo - MXGP

Cornelius Tøndel - Open

Pelle Gundersen – MX2

Norwegen stark in MXGP und Open

Cornelius Tøndel wurde in den USA als Ersatz für den verletzten Chase Sexton engagiert. Für das Motocross der Nationen wird der Norweger aus den USA nach Europa zurückkehren und in der Open-Klasse antreten. Kevin Horgmo, der mit 279 Punkten derzeit auf Platz 11 der MXGP-WM rangiert, übernimmt die MXGP-Kategorie. Im vergangenen Jahr musste Horgmo das Motocross der Nationen verletzungsbedingt auslassen. In der MX2 setzt Norwegen auf Pelle Gundersen, der in der MX2-WM derzeit auf Rang 20 liegt.

Im Artikel erwähnt

Tschechien mit starker MX2-Präsenz

Beim Motocross der Nationen kommt der Besetzung der MX2-Klasse besondere Bedeutung zu. Die MX2-Piloten müssen sich in ihren beiden Läufen auch gegen die leistungsstärkeren MXGP- und Open-Fahrer behaupten und sammeln deshalb schnell viele Punkte. Ein starker MX2-Pilot kann für die Mannschaftswertung entsprechend wertvoll sein, wenn auch seine beiden Teamkollegen solide Ergebnisse abliefern. Mit Julius Mikula sind die Tschechen in der MX2 gut aufgestellt. Vaclav Kovar sicherte sich in diesem Jahr den EMX2T-Titel, während Petr Rathousky viel Erfahrung in die tschechische Mannschaft einbringt.

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MXoN Team Tschechien
MXoN Team Tschechien
Foto: MXoN Team CZ
MXoN Team Tschechien
© MXoN Team CZ

MXoN, Team Tschechien:

Petr Rathousky - MXGP

Julius Mikula - MX2

Vaclav Kovar - OPEN

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