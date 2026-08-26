Classic Cross der Nationen Culitzsch: Gute Rennen trotz schlechten Wetters
Widriges Wetter prägte das Classic Cross der Nationen in Culitzsch und zwang die Veranstalter zu Zeitplanänderungen. Dennoch bot der Saisonabschluss spannende Rennen und eine gelungene Veranstaltung.
Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Traditionskurs des MC Culitzsch in Sachsen das Classic Cross der Nationen im Rahmen der ECMX-Europameisterschaften ausgetragen. Während des Freien Trainings am Donnerstag vor dem Rennen herrschten auf dem Hartbodenkurs noch perfekte Bedingungen. In der Nacht zum Samstag setzte jedoch Regen ein und verwandelte die Strecke in eine Schlammwüste.
Zeitplan wurde dem Wetter angepasst
Nach den Regengüssen am Vormittag klarte der Himmel in den Mittagsstunden auf. Der erste Start wurde auf 14 Uhr verschoben. Die Organisatoren setzten alle Hebel in Bewegung, um die Strecke wieder befahrbar zu machen. So konnten die Rennen schließlich unter guten Bedingungen ausgetragen werden. Als es am späten Nachmittag erneut zu regnen begann, entschieden die Organisatoren in Abstimmung mit den Teilnehmern, die letzten Wertungsläufe nicht mehr zu starten. Dennoch konnten in allen Klassen auf Basis der absolvierten Läufe reguläre Ergebnisse gewertet werden.
Gute Zuschauerresonanz
Trotz des schlechten Wetters waren die Tribünen in Culitzsch wieder gut gefüllt. Beim Classic Motocross geht es schließlich nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um gelebte Technikgeschichte aus der goldenen Ära des Motocross-Sports. Bei der abschließenden Siegerehrung im Festzelt freuten sich die erfolgreichen Teams aus den Niederlanden, Österreich, Schweden und Deutschland über ihre Trophäen.
Classic Cross der Nationen 2026 Culitzsch
Classic bis 66
Team Classic Niederlande 50-
Team Classic Niederlande 50+
Team Schweiz 3
Classic 66+
Österreich Classic 2
Classic Team Schweden 2
Tschechien 66+
Classic 72+
Classic Team Schweden 1
Team Classic Niederlande 72+
Classic Team Oldtimer Schweden
Twinshock
Team Bayern 3
Team Schweiz 4
Team M&S Deutschland
EVO
Classic MX Deutschland
Team Bayern 1
Team Zylinder 3
Super EVO
Green Team Becker Deutschland
Team Chapelle Belgien
Team Österreich Super EVO
Mix
Team Bayern 6
Team Belgien
Mix Team Schweden
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