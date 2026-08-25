Tom Koch (KTM): Statt Grand-Prix ein spektakuläres Abenteuer im Kongo

Am vergangenen Wochenende war Sarholz-Pilot Tom Koch in Arnheim nicht am Start. Der Grund: Einige europäische Piloten waren zum Wansela Cross in Kongo eingeladen. Unter anderem nahmen Tom Koch, Nico Koch und der Schweizer Mike Gwerder die Reise nach Afrika auf sich.

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Tom Koch startete beim Wansela Cross in Kongo Foto: Wansela Tom Koch startete beim Wansela Cross in Kongo © Wansela

Hintergrund

Der Initiator und Mastermind der Veranstaltung ist Andy Barampana Mutombo, ein Kommunalpolitiker, der ein ausgesprochener Motocross-Gan ist. Das Wansela Cross soll ausdrücklich nicht nur Motorsport bieten, sondern auch Tourismus und internationale Aufmerksamkeit für die region fördern. Am 21. August 2026 wurde bereits das vierte Wansela Cross ausgetragen. Neben kongolesischen Fahrern waren Teilnehmer aus Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweiz und Südafrika dabei. Geboten wurden Motocross- und Quad-Rennen und Freestyle-Shows.

Start- und Preisgelder

Die Europäer wurden mit attraktiven Start- und Preisgeldern nach Afrika gelockt. Für viele Fahrer ist die WM viel zu kostspielig geworden. Ein Angebot aus Afrika kam gerade zum richtigen Zeitpunkt. Der schweizerische KTM-Pilot Mike Gwerder erreichte das Podium. Sieger wurde der Franzose Adrien Malaval (Yamaha) vor dem Spanier Yago Martinez (KTM).

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Die Reise nach Kongo

«Wir sind nach Kongo geflogen und haben dort unsere Motorräder bekommen», erklärte Tom Koch gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Organisation hat sehr gut geklappt und das Rennen war gut vorbereitet. Vor der Abreise wurden wir gegen Gelbfieber geimpft und haben zur Malariaprophylaxe Tabletten eingenommen.» Tom ist inzwischen wieder zu Hause in Deutschland und bereitet sich jetzt auf die beiden Masters-Rennen und die DM im Talkessel am 6. September vor.

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Wansela Cross Kongo