Spanien startet beim MXoN in Ernée mit A-Team: Prado, Fernandez und Farres
Team Spanien startet beim MXoN mit Bestbesetzung und reiht sich damit in die Liste der Titelanwärter ein. Jorge Prado, Ruben Fernandez und Guillem Farres könnten für Spanien den ersten Sieg holen.
Ohne die australischen Lawrence-Brüder, ohne US Shooting Star Haiden Deegan, Ken Roczen und Simon Längenfelder werden die Karten am 4. Oktober in Ernée in jedem Falle neu gemischt. Damit steigen die Chancen von Teams wie Frankreich, Belgien oder Spanien. Im Gegensatz zu Deutschland kann Spanien für das MXoN in Ernée ein A-Team aufstellen:
MXoN Team Spanien 2026
Jorge Prado – MXGP
Ruben Fernandez – OPEN
Guillem Farres – MX2
Gute Erfolgsaussichten
MX2-Pilot Guillem Farres (Triumph) ist auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel und könnte in Frankreich als frisch gekürter Weltmeister antreten. Der vierfache Weltmeister Jorge Prado (KTM) hat sich in den USA zu einem soliden Podiumskandidaten entwickelt und befindet sich derzeit in Top-Form. Open-Pilot Ruben Fernandez (Honda) rangiert in der MXGP auf Gesamtrang 6. Da beim MXoN die geschlossene Mannschaftsleistung zählt, gehört Spanien klar zu den Titelaspiranten.
Kann Spanien endlich triumphieren?
In der 79- jährigen Geschichte des MXoN hat Spanien das prestigeträchtigste Rennen des Jahres noch nie gewonnen. Ihr bestes Ergebnis war Platz 4: 2002 auf heimischem Boden in Bellpuig. Die Spanier verpassten damals das Podium nur um einen Punkt. 2024 in Matterley Basin wurde Spanien erneut Vierter, diesmal mit Jorge Prado, Rubén Fernández und Oriol Oliver. 2025 durfte Jorge Prado wegen seiner Vertragssituation mit Kawasaki nicht am MXoN teilnehmen. Dieses Jahr scheint alles zu passen. Vielleicht taucht Spanien danach auch in der Liste der MXoN-Sieger auf:
Die erfolgreichsten Nationen beim MXoN
USA – 23 Siege
Großbritannien – 16 Siege
Belgien – 15 Siege
Schweden – 7 Siege
Frankreich – 7 Siege
Italien – 3 Siege
Sowjetunion – 2 Siege
Australien – 2 Siege
Deutschland – 1 Sieg
Tschechoslowakei – 1 Sieg
Niederlande – 1 Sieg
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