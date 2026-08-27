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Nach Supersport- und Rallye-WM: ZX Moto plant nächsten Coup – für die MXGP!

ZX Moto ist ein aufgehender Stern am Motorradhimmel, Gründer und Eigentümer Zhang Xue ein Enthusiast mit Offroad-Vergangenheit. Inzwischen ist klar: Der Chinese kehrt zurück zu seinen Wurzeln.

Von

Johannes Orasche und Ivo Schützbach

Motocross-WM MXGP

ZX Moto-Gründer Zhang Xue
ZX Moto-Gründer Zhang Xue
Foto: ChinaMinutes
ZX Moto-Gründer Zhang Xue
© ChinaMinutes

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Die Motocross-WM geht ab dem 6. September in die finale Phase – drei Events stehen noch auf dem Programm. MXGP-WM-Leader Jeffrey Herlings könnte sich schon in der Türkei seinen sechsten WM-Titel sichern. Der 31-jährige Niederländer aus dem Honda-Werksteam hat 143 Punkte Vorsprung auf Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki), der im nächsten Jahr bei Ducati fahren wird.

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Im Hintergrund gibt es nicht nur bei den Fahrern spannende Entwicklungen, auch was die Hersteller betrifft, könnte das Feld 2027 noch umfangreicher werden. Denn neu hinzu kommen wird die chinesische Marke ZX Moto! Dessen Gründer und Eigentümer Zhang Xue (sprich: Tschau) fuhr selbst Enduro und Motocross und ist bekannt für seine Offroad-Passion und Beharrlichkeit.

ZX Moto setzt auf kompromisslose Sportlichkeit

Xue war Mitbegründer und späterer Geschäftsführer von Kove, verließ die Firma aber Anfang 2024 wegen Streitigkeiten bezüglich der strategischen Ausrichtung. Der Chinese ist ein Motorsportenthusiast, gründete anschließend seine neue Firma ZX Moto und setzt mit dieser von Anfang an auf kompromisslose Sportlichkeit.

ZX Moto verbündete sich mit dem Spitzenteam Evan Bros in der Supersport-Weltmeisterschaft und liegt mit dem Franzosen Valentin Debise in der Debütsaison vor dem letzten Saisonviertel auf dem zweiten Gesamtrang. Bereits das Serienmodell 820 RR ist mit feinsten Komponenten ausgestattet, die Entwickler haben sich die besten Dinge bei der Konkurrenz abgeschaut.

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Für den zweiten Paukenschlag sorgte ZX Moto mit der Bekanntgabe, dass die Marke werksseitig in die Rallye-WM einsteigen und auch an der Dakar im Januar 2027 in Saudi-Arabien teilnehmen wird; dafür spannte Xue mit dem Rallye-Team Joyride Race Service zusammen. Die spanische Truppe arbeitete zuvor mit KTM und wird zukünftig unter ZX Moto Factory Rally Team firmieren, Debüt ist bei der Rallye Marokko Ende September. Pilotiert wird die 450er vom 28-jährigen Tiroler Tobias Ebster, der zuletzt zur Anpassung der Ausrüstung bei Alpinestars im R&D-Center am Firmensitz in Italien war.

Tobias Ebster mit dem Rallye-Bike von ZX Moto
Tobias Ebster mit dem Rallye-Bike von ZX Moto
Foto: zx moto
Tobias Ebster mit dem Rallye-Bike von ZX Moto
© zx moto

Riesiger Wachstumsmarkt China

Die Strategie von ZX Moto hat System: Das Serienmotorrad vereint jeweils das Beste der Konkurrenz, für das Werksteam wird ein bestehendes Topteam rekrutiert. Für die MXGP wird sich Xue mit der JM-Truppe von Jacky Martens zusammentun, die aktuell den Fantic-Einsatz koordiniert. Insider sprechen davon, dass es sich bei der ZX Moto um eine Mischung aus einer Yamaha und KTM handelt, die Basis des 450er-Motors ist identisch mit jenem aus der Rallye-Maschine.

Für Martens eröffnen sich durch die Partnerschaft mit ZX Moto zahlreiche Möglichkeiten, China ist einer der größten Wachstumsmärkte und Austragungsort des vorletzten MXGP-Events der Saison am Wochenende 12./13. September in der Metropole Shanghai. Die Erfolge in der Supersport-WM haben ZX Moto in der Gunst der chinesischen Fans innerhalb weniger Monate an die Spitze katapultiert, was schnell wachsendes Interesse bei Sponsoren nach sich zieht.

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Die Paarung Fantic und Martens Racing liegt bisher in der MXGP weit hinter den Erwartungen. Brent van Donnick und Alberto Forato konnten in der laufenden Saison nie an die vergangenen Erfolge von Haudegen Glenn Coldenhoff und Andrea Bonacorsi, damals noch unter der Flagge von Wilvo Racing, anschließen. Welches Duo 2027 im Werksteam von ZX Moto fahren wird, ist offen.

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