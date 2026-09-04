Zeitplan MXGP Türkei: Wird Jeffrey Herlings (Honda) vorzeitig Champion?

Motocross-WM MXGP
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Die Motocross-WM gastiert zu ihrem 17. Aufeinandertreffen im türkischen Afyonkarahisar. In der MXGP könnte die vorzeitige Titelentscheidung zugunsten von Jeffrey Herlings bereits fallen.
Die rund 250 Kilometer südwestlich der türkischen Hauptstadt Ankara gelegene Strecke von Afyonkarahisar ist an diesem Wochenende zum neunten Mal WM-Austragungsort. Der erste MXGP-Sieger auf dieser Strecke war Jeffrey Herlings. 'The Bullet' ist mit fünf Siegen zugleich der erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke. Der Niederländer reist mit einem Vorsprung von 143 Punkten in die Türkei und könnte an diesem Ort seinen 6. WM-Titel vorzeitig klarmachen.
Das ganze Wochenende über soll es in Afyon heiter und sonnig bleiben. Die vorhergesagten Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei 28 Grad und am Sonntag bei wolkenlosem Himmel bei 31 Grad Celsius.
Die Titelentscheidung könnte schon nach dem ersten Wertungslauf fallen. 'The Bullet' bringt einen Vorsprung von 143 Punkten mit. Wenn er diesen Vorsprung vor dem zweiten Lauf auf mindestens 145 Punkte ausbauen kann, ist er Champion. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, so hat er im zweiten Lauf die nächste Chance. Dann bräuchte er nur noch 120 Punkte Vorsprung, um den Titel klarzumachen. Herlings selbst will von diesen Rechenspielen aber nichts wissen. Erinnert sei an das Jahr 2014, als er die MX2 dominierte und den Titel sogar schon 4 Grands Prix vor dem Finale sicherstellen konnte. Doch er stürzte in Loket, wo er eigentlich seinen WM-Titel feiern wollte und am Ende wurde Jordi Tixier Weltmeister.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 795 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 652, (-143)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 611, (-184)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-229)
Andrea Adamo (I), KTM, 522, (-273)
Ruben Fernandez (E), Honda, 502, (-293)
Tom Vialle (F), Honda, 496, (-299)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-346)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-367)
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 333, (-462)
Das ohnehin zahlenmäßig schwache Fahrerfeld beider Klassen wurde durch Verletzungen weiter ausgedünnt. Kay de Wolf (Husqvarna), Maxime Renaux (Yamaha), Lucas Coenen (KTM) und Brent van Doninck (Fantic) können verletzungsbedingt nicht in die Türkei reisen. Dafür kehrt Alberto Forato (Fantic) in den Wettbewerb zurück. In der MX2 fällt HRC-Werksfahrer Valerio Lata verletzt aus.
Spannend bleibt es in der MX2. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres bringt einen Vorsprung von 25 Punkten gegenüber Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen mit. Sacha muss und wird auf Angriff setzen, um seine Titelchancen zu bewahren.
Guillem Farres (E), Triumph, 749 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 724, (-25)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 712, (-37)
Simon Längenfelder (D), KTM, 674, (-75)
Liam Everts (B), Husqvarna, 648, (-101)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 587, (-162)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 473, (-276)
Valerio Lata (I), Honda, 414, (-335)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-397)
Julius Mikula (CZ), KTM, 352, (-397)
Im Rahmenprogramm treten die Protagonisten der EMX125 und EMX250 zu ihren Finalrunden an. In beiden Klassen sind die Titelentscheidungen zwar bereits zugunsten von Ricardo Bauer und Francisco Garcia gefallen, aber der Kampf um die Podiumsplätze bleibt weiterhin spannend.
11:00 Studio Show
12:35 MX2 Zeittraining
13:10 MXGP Zeittraining
13:55 EMX125 Lauf 1
14:40 EMX250 Lauf 1
15:25 MX2 Qualifikationsrennen
16:15 MXGP Qualifikationsrennen
08:35 EMX125 Lauf 2
10:25 EMX250 Lauf 2
12:00 MX2 Lauf 1
13:00 MXGP Lauf 1
15:00 MX2 Lauf 2
16:00 MXGP Lauf 2
*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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