Zeitplan MXGP Türkei: Wird Jeffrey Herlings (Honda) vorzeitig Champion?

Die rund 250 Kilometer südwestlich der türkischen Hauptstadt Ankara gelegene Strecke von Afyonkarahisar ist an diesem Wochenende zum neunten Mal WM-Austragungsort. Der erste MXGP-Sieger auf dieser Strecke war Jeffrey Herlings. 'The Bullet' ist mit fünf Siegen zugleich der erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke. Der Niederländer reist mit einem Vorsprung von 143 Punkten in die Türkei und könnte an diesem Ort seinen 6. WM-Titel vorzeitig klarmachen.

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Wetteraussichten in Afyonkarahisar

Das ganze Wochenende über soll es in Afyon heiter und sonnig bleiben. Die vorhergesagten Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei 28 Grad und am Sonntag bei wolkenlosem Himmel bei 31 Grad Celsius.

Herlings auf dem Weg zum vorzeitigen Titelgewinn

Die Titelentscheidung könnte schon nach dem ersten Wertungslauf fallen. 'The Bullet' bringt einen Vorsprung von 143 Punkten mit. Wenn er diesen Vorsprung vor dem zweiten Lauf auf mindestens 145 Punkte ausbauen kann, ist er Champion. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, so hat er im zweiten Lauf die nächste Chance. Dann bräuchte er nur noch 120 Punkte Vorsprung, um den Titel klarzumachen. Herlings selbst will von diesen Rechenspielen aber nichts wissen. Erinnert sei an das Jahr 2014, als er die MX2 dominierte und den Titel sogar schon 4 Grands Prix vor dem Finale sicherstellen konnte. Doch er stürzte in Loket, wo er eigentlich seinen WM-Titel feiern wollte und am Ende wurde Jordi Tixier Weltmeister.

WM-Stand nach Event 16 von 19:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 795 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 652, (-143) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 611, (-184) Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-229) Andrea Adamo (I), KTM, 522, (-273) Ruben Fernandez (E), Honda, 502, (-293) Tom Vialle (F), Honda, 496, (-299) Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-346) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-367) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 333, (-462)

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Weitere Fahrer fallen aus

Das ohnehin zahlenmäßig schwache Fahrerfeld beider Klassen wurde durch Verletzungen weiter ausgedünnt. Kay de Wolf (Husqvarna), Maxime Renaux (Yamaha), Lucas Coenen (KTM) und Brent van Doninck (Fantic) können verletzungsbedingt nicht in die Türkei reisen. Dafür kehrt Alberto Forato (Fantic) in den Wettbewerb zurück. In der MX2 fällt HRC-Werksfahrer Valerio Lata verletzt aus.

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MX2: Kann es Sacha Coenen noch schaffen?

Spannend bleibt es in der MX2. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres bringt einen Vorsprung von 25 Punkten gegenüber Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen mit. Sacha muss und wird auf Angriff setzen, um seine Titelchancen zu bewahren.

MX2-WM-Stand nach Event 16 von 19:

Guillem Farres (E), Triumph, 749 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 724, (-25) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 712, (-37) Simon Längenfelder (D), KTM, 674, (-75) Liam Everts (B), Husqvarna, 648, (-101) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 587, (-162) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 473, (-276) Valerio Lata (I), Honda, 414, (-335) Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-397) Julius Mikula (CZ), KTM, 352, (-397)

Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm treten die Protagonisten der EMX125 und EMX250 zu ihren Finalrunden an. In beiden Klassen sind die Titelentscheidungen zwar bereits zugunsten von Ricardo Bauer und Francisco Garcia gefallen, aber der Kampf um die Podiumsplätze bleibt weiterhin spannend.

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So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 05. September 2026:

11:00 Studio Show 12:35 MX2 Zeittraining 13:10 MXGP Zeittraining 13:55 EMX125 Lauf 1 14:40 EMX250 Lauf 1 15:25 MX2 Qualifikationsrennen 16:15 MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 06. September 2026:

08:35 EMX125 Lauf 2 10:25 EMX250 Lauf 2 12:00 MX2 Lauf 1 13:00 MXGP Lauf 1 15:00 MX2 Lauf 2 16:00 MXGP Lauf 2

*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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