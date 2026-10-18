Yamaha-Rochaden nach Werksteam-Aus: Wechseln Reisulis-Brüder zu KTM?

Die Motocross-Weltmeisterschaft befindet sich bereits am Beginn der Winterpause – in Europa steht im November nur noch das prestigeträchtige Supercross in der La Defense Arena vor den Toren von Paris auf dem Programm. Im Hintergrund gibt es aber noch einiges an Bewegung bei den Herstellern – betroffen davon sind vor allem die Lager von Yamaha und KTM.

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Bei den Japanern wird das Programm für die Zeit ab 2027 wie berichtet massiv umgebaut. In der MX2-Klasse wird bei Yamaha kein Werksteam mehr am Start sein und auch die MXGP-Truppe wird neu aufgezäumt, die Zusammenarbeit unter anderem mit Kemea beendet. Das dürfte auch der Grund sein, warum es um Tim Gajser immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel gab.

Karlis Reisulis Foto: Yamaha Karlis Reisulis © Yamaha

Zurück zur MX2-Klasse, wo die lettischen Reisulis-Brüder Janis (18) und Karlis (20) in der abgelaufenen Saison die Ränge 6 und 7 erkämpft haben – somit in der nächsten Saison aktuell aber keine Plätze haben. Mittlerweile ist durchgesichert: Alles deutet darauf hin, dass Janis bei Red Bull KTM neuer Teamkollege von Simon Längenfelder im Werksteam der Mattighofener wird. Karlis könnte mit Werksmaterial beim niederländischen Venrooy-Team untergebracht werden.

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Außerdem ist bei KTM fix: In der Red-Bull-KTM-Struktur der Familie De Carli wird an der Seite von MXGP-Ass Maxime Renaux in der kommenden Saison Valerio Lata in der MX2-Klasse fahren.