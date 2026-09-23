Wie sich MX2-Weltmeister Guillem Farres mit Triumph an die Spitze kämpfte

Woher kam das? Guillem Farres hatte in seiner bisherigen kurzen Karriere bereits deutlich seine Schnelligkeit und sein Potenzial unter Beweis gestellt und sich sogar im 250er-Supercross in den Vereinigten Staaten einen Namen gemacht, doch der 23-Jährige hatte Mühe, eine komplette Saison auf höchstem Niveau zu absolvieren – bis er 2026 eine meisterhafte Leistung an Beständigkeit zeigte, bei der er die meisten Runden anführte, die meisten Läufe gewann und die meisten Grands Prix sowie Podiumsplätze für sich verbuchen konnte.

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Farres sicherte sich am vergangenen Wochenende in Australien seinen ersten Weltmeistertitel und zugleich den ersten für das Triumph-Werksteam nach nur drei Jahren im Rennsport mit der TF 250-X. Der aus Manresa stammende Farres ist der erste katalanische Weltmeister und reiht sich nun in die Riege von Sportlern wie Marc Marquez, Albert Arenas, Toni Bou, Josep Garcia und Marc Coma ein; damit ergänzt er die unglaubliche Motorrad-Erfolgsbilanz des kleinen Landes um die Disziplin Motocross neben MotoGP, Moto3, Trial, Enduro und Rallye.

Farres hat einige Barrieren durchbrochen – und dabei auch einige Knochen gebrochen. Er versuchte, in der MX2 Fuß zu fassen, versuchte sich dann im AMA-Supercross und Motocross und unterschrieb schließlich bei einem noch jungen Triumph-Team, doch es gab Phasen der Unsicherheit, des Schmerzes und innerer Zerrissenheit, die er nur schwer in Worte fassen kann. «Ja, ich meine, 2022 gab es eine Menge Dinge: Ich habe das Team gewechselt, einen Ersatzstart bekommen und war dann in der MX2», sagte er im exklusiven Interview von Adam Wheeler. «Es fehlte an Kontinuität, auch bei meinem Programm, weil ich keinen Mechaniker hatte und selbst an meinen Motorrädern arbeitete. An manchen Tagen war es ein getuntes Motorrad, an anderen ein Serienmodell. Ich habe mich einfach mit dem begnügt, was gerade verfügbar war.»

Farres fand später im selben Jahr seinen Weg in die USA und in die lange, sich ständig ändernde Liste der Star-Yamaha-Fahrer. Er machte mit Top-Ten-Ergebnissen auf sich aufmerksam und schien sich eine Chance zu sichern, bis er sich in Thunder Valley beim dritten Lauf der Motocross-Saison 2023 den linken Arm brach. «Ich hatte viel geopfert, um in die USA zu gehen, und dort viele tolle Leute kennengelernt, wie Justin Cooper und Jillian, Levi Kitchen etc. Ich habe bei ihnen gewohnt, und sogar heute habe ich noch mit Chase Sexton gesprochen, weil wir alle viel Zeit zusammen in Clermont verbracht haben, aber es war keine einfache Zeit», erinnerte er sich. «Ich musste mit vielen Problemen fertigwerden, und bei Yamaha gab es nach meiner Verletzung auch viele interne Probleme. Ich ging sehr glücklich dorthin, obwohl ich kein Geld verdiente – es war einfach eine Traumchance bei einem Werksteam. Dann unterschrieb ich einen Vertrag, aber es passierten viele Dinge, und sie haben mich nicht wirklich gut behandelt.»

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War 2026 die Nummer 1 in der MX2-Klasse: Guillem Farres Foto: Triumph War 2026 die Nummer 1 in der MX2-Klasse: Guillem Farres © Triumph

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Trost und eine weitere Chance bot sich 2024 beim Husqvarna-Werksteam, doch im Februar jenes Jahres, acht Monate nach dem Rückschlag in Colorado, kam die Verletzung, die alles verändern sollte.

«Ich hatte zwei Supercross-Rennen absolviert und war Achter und Neunter geworden», erklärt er. «Ich hatte ein gutes Vorlaufrennen mit einem Platz unter den ersten Vier hingelegt, und das zu einer Zeit, als die 250er-East-Klasse ziemlich stark besetzt war. Ich war glücklich und trainierte für Daytona. Meine Familie wollte zu diesem Rennen kommen. Ich fuhr durch die Whoops und das Rad blockierte. Ich glaube, die Nabe war gebrochen, aber das werden wir nie so genau wissen. Ich wurde sofort operiert, weil mein Oberschenkelknochen komplett gebrochen war und mein Bein einfach nur noch herunterhing.»

«Ich war immer noch motiviert, es bis zur Outdoor-Saison zurückzuschaffen. Ich kehrte nach Spanien zurück, um an meiner Genesung zu arbeiten – und zwar nicht nach Hause, sondern nach Madrid. Ich schlief, während ich eine Magnetfeldtherapie erhielt. Lucas Coenen war dort, Ruben Fernandez, der sich gerade von seiner Kreuzbandverletzung erholte, und Francisco Garcia ebenfalls. Nach anderthalb Monaten war der Oberschenkelknochen wieder in Ordnung, aber das Bein ließ sich nicht beugen! Ich versuchte, mich auf ein Motorrad zu setzen – ich fahre immer auf den Zehenspitzen, was bedeutet, dass man das Bein stärker beugt –, und ich konnte mich nicht hinsetzen, weil sich das Knie nicht beugen ließ. Also entschied ich mich für eine weitere Operation, die die Situation ein kleines bisschen verbesserte.»

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«Ich habe noch einen Monat lang weitergemacht», fuhr er fort. «Viel Anspannung und Schmerzen. Die Leute drückten mir regelrecht das Bein nach unten, damit ich es beugen konnte, und ich weinte vor Schmerz. Der Tag danach war nicht gut. Zu dieser Zeit drängte Husky mich, zurückzukommen und Rennen zu fahren … und ich konnte mich nicht einmal auf das Dirtbike setzen. Also stimmte ich zu, zurückzukehren und die Genesung in Amerika fortzusetzen. Sie kümmerten sich um mein Visum, aber als ich in London ankam, konnte ich wegen eines Problems nicht fliegen. Da bin ich ein bisschen durchgedreht und habe gesagt: ‚Ich habe genug, ich gehe nicht zurück.‘ Ich fuhr zurück nach Madrid und rief den Physiotherapeuten an, um eine weitere Operation zur Entfernung der Metallstange zu vereinbaren. Wir haben es versucht, aber sie konnten sie nicht entfernen, da es sich um eine Spezialstange aus den USA handelte, für die ein Spezialwerkzeug erforderlich war. Sie stellten fest, dass es einfacher war, sie drin zu lassen, da sich Knochen darüber gebildet hatte. Sie ließen sie drin, haben aber die Umgebung gründlich gereinigt, und da begann ich, eine Besserung zu spüren, und es lief etwas besser. Da habe ich angefangen, mit Triumph zu sprechen.»

Farres hatte (und hat) nicht das Gefühl, in den USA noch etwas zu erledigen zu haben. «Ich hatte Angebote von anderen guten Teams, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dort nicht hingehöre», sagte er mit einem Achselzucken.

Anfangs war es schwierig, einen Platz in der Weltmeisterschaft zu finden. «Ich wartete auf die Operation und rief Teams an», erklärte er. «Eigentlich sogar ziemlich viele, und sie sagten so etwas wie ‚vielleicht, aber wir wissen es nicht‘. Im Grunde waren sie also nicht interessiert. Aber vom ersten Moment an, als ich mit Triumph sprach, waren sie voll dabei. Dafür bin ich dankbar, und es war großartig, mit ihnen zu wachsen.»

Guillem Farres Foto: Triumph Guillem Farres © Triumph

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Nachdem Triumph überraschend öffentlich angekündigt hatte, sein Sortiment von attraktiven Naked Bikes und Straßenmotorrädern im Retro-Stil auf Motocross und Enduro auszuweiten, war eine der besten strategischen Entscheidungen des Unternehmens der Abschluss eines Vertrags mit dem Team von Thierry Chizat-Suzzoni. Triumph hatte sich durch die Übernahme der Rolle als Grand-Prix-Motorenlieferant für die Moto2 ab 2019 als bedeutende Motorsportmarke etabliert, doch der Offroad-Bereich war ein Sprung ins Ungewisse. Chizat-Suzzonis Team, geleitet von Techniker Vince Bereni, verpasste 2021 mit Romain Febvre nur um wenige Punkte den Gewinn der MXGP-Weltmeisterschaft, nachdem es fast ein Jahrzehnt lang die Werksmannschaft von Kawasaki vertreten hatte. Die in den Niederlanden ansässige, kosmopolitische Crew wurde vom IceOne-Team von Kimi Räikkönen bei der Vergabe der grünen Maschinen für 2022 überboten, übernahm jedoch das Triumph-Ruder, begann mit Tests und der Entwicklung und richtete den Blick schnell auf ernstzunehmende Ergebnisse ab 2025. Das von Febvre geschätzte familiäre Umfeld war genau das Richtige für Farres, und die Ausrüstung machte Fortschritte.

«Triumph ist für mich nicht nur ein Team, es ist wie eine große Familie», sagte er. «Vince ist derjenige, der mir vertraut und mich ins Visier genommen hat. Dann unser Chef, Thierry; ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals jemanden wie ihn getroffen habe. Es ist ein sehr ‚menschliches‘ Team, und ich bin wirklich froh, hier zu sein. Es geht nicht nur ums Geschäft, und deshalb fühle ich mich hier wohl. Natürlich nehmen wir die Sache sehr ernst und erledigen die ganze Arbeit, aber gleichzeitig versuchen wir, den Spaß daran nicht aus den Augen zu verlieren.»

Farres brauchte das Jahr 2025 als Grundlage. Er belegte in der MX2-Serie den 8. Platz mit einem Podiumsplatz, legte dann aber im vergangenen Winter Zeitpläne und Ziele fest – gestützt durch die Beiträge des Testfahrers, heutigen Trainers und Beraters, des ehemaligen MXGP-Siegers und Vizemeisters Clement Desalle sowie durch die enge Beziehung, die das Team zu seinem südafrikanischen Teamkollegen Camden McLellan aufgebaut hatte. Die Mannschaft wurde stark. «Was mein Niveau wirklich gesteigert hat, war, zum ersten Mal seit drei bis vier Jahren eine komplette Saison zu fahren und jedes zweite Wochenende zwei Rennen zu bestreiten. Und dann natürlich die Arbeit, die ich im Winter mit Clement geleistet habe», sagte Farres analytisch.

«Es geht nicht nur ums Motorradfahren – auch als Mensch hatte Clement uns viel zu zeigen und beizubringen. Camden als Teamkollegen zu haben, ist großartig, weil wir uns beim Fahren gegenseitig richtig antreiben. Wir machen immer alles gemeinsam, und es gibt gute und schlechte Tage. Ich glaube, wir sind beide klug und reif genug, um diese [Dynamik] zu unserem Vorteil zu nutzen. Wenn Camden mich eines Tages im Training deutlich schlägt, hat das keinen Einfluss auf mich. Es hilft mir, mein Niveau zu verbessern, und umgekehrt gilt das Gleiche.»

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Desalle, der schon immer ein sehr fleißiger und eigenwilliger Rennfahrer gewesen war, nahm die Herausforderung an, die Fahrer ebenso fein abzustimmen, wie er fleißig an der TF 250-X arbeitete (und an der Werks-TF 450-X für deren MXGP-Einführung im Jahr 2027; ein Motorrad, auf dem Farres bei seinem Wechsel in die Königsklasse sein Debüt geben wird).

«Ende 2025 sah ich, dass sie einige Dinge ‚verstanden‘ hatten, und ich dachte, im Winter könnten wir weitere Fortschritte machen», erzählte uns der Belgier. «Ich sah auch, dass sie enger zusammenwuchsen. Es war wirklich positiv zu sehen, was sie gelernt haben – nicht nur im Training und auf dem Motorrad, sondern auch abseits des Motorrads, im Leben.»

«Es war Teil des Plans, sie so viel wie möglich zusammenarbeiten zu lassen“, fügte er hinzu. «Sie sind offen und haben den Charakter dafür. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einem Rennen mit ihnen gesprochen, denn wenn sie zusammenarbeiten, sehe ich, wie sie gemeinsam Fortschritte machen.»

Das Motorrad war in Sachen Startstärke und Zuverlässigkeit konkurrenzfähig (und übertraf sogar die KTMs und Husqvarnas, die die 250er-Klasse lange dominiert hatten) und war den Maschinen von Honda, Yamaha und Kawasaki bereits überlegen. Farres und Mc Lellan erzielten 2026 zusammen 11 Grand-Pix-Siege, 26 Podestplätze und standen bei 8 Grands Prix gemeinsam auf dem Podium. 2026 wurde zum Jahr von Triumph mit Bereni als technischem Leiter.

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«Er hat großen Einfluss auf das Motorrad und ist derjenige, der Änderungen am Rahmen vornimmt», verriet Farres. «Ich sehe ihn eher als Ingenieur. Wir haben auch das Glück, Gunther Geerts von KYB für unsere Federung zu haben, und er versteht sich hervorragend mit Vince. Wenn sie Entscheidungen treffen, dann geschieht das als Gruppe. Vince ist superklug, und die Arbeitsweise bei Triumph ist anders; ich habe andere Werksteams gesehen, aber die Art und Weise, wie Triumph als Gruppe funktioniert, ist etwas ganz Besonderes. Es ist anspruchsvoll, aber auch großartig. Ich habe vielleicht zehn verschiedene Triumphs, aber ich weiß: Wenn ich auf eine davon steige, wird es sich wie dasselbe Motorrad anfühlen.»

Farres’ Beständigkeit bei jedem Grand Prix (und auf einer Vielzahl von Strecken und unter unterschiedlichsten Bedingungen) war entscheidend, da McLellan ihm bis zum Schluss dicht auf den Fersen war. Er verband präzise Technik mit Momenten, in denen er kräftig Gas geben musste. «Ich denke, in gewisser Weise ähnele ich im Fahrstil ein wenig [Jorge] Prado, was den Trial-Stil und die Technik angehen, auf den Zehenspitzen und im Stehen zu fahren», schätzte er ein. «Aber Jorge geht wirklich geschmeidig mit dem Gas um und hat viel Schwung. Ich würde sagen, ich bin eine Mischung aus Jorge und Ruben; der manchmal sehr aggressiv ist, aber auch den Rhythmus halten kann. Ich bin eine Mischung.»

Das Triumph-Team mit Farres und McLellan Foto: Triumph Das Triumph-Team mit Farres und McLellan © Triumph

Der einzige heikle Moment war ein doppelter Sturz im Qualifikationslauf in Schweden bei Event 15. «Beim zweiten Sturz lag ein Motorrad auf der Landezone, und ich habe versucht, einen Wheelie zu machen, aber es war zu spät, um noch etwas anderes zu tun», erinnerte er sich. «Zum Glück ging es mir gut.» Farres konnte am Sonntag antreten – er sah aus wie ein Statist aus einer Film-Schlägereiszene in einer Bar – und sein vierter Platz erwies sich als wertvoll in Bezug auf die Punkte.

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Guillem reiht sich nun in die sehr kurze Liste der spanischen Motocross-Weltmeister ein; eine Liste, die Jorge Prado 2018 mit dem ersten von zwei Titeln in der MX2 und anschließend mit zwei Titeln in der MXGP in den Jahren 2023 und 2024 eröffnet hat. Mit Ruben Fernandez, der für HRC in der MXGP Titel holt, Farres, der in der MX2 für Furore sorgt, Oriol Oliver, der eine zufriedenstellende erste Saison auf der 450er absolviert, und Francisco Garcia, der die EMX250 dominiert – sowie weiteren Fahrern, die in der EMX-Rangliste nach oben klettern – befindet sich Spanien eindeutig im Aufwind.

«Ich glaube, wir sind dazu in der Lage», nickte Farres. «Wir haben einige gute Strecken, gute Leute um uns herum und gute Bedingungen im Winter. Okay, im Sommer muss man vielleicht woanders hinfahren, aber ich liebe es, zu sehen, wie spanische Fahrer in diesem Sport gut abschneiden. Früher gab es [Javier] Garcia Vico oder [Jonathan] Barragan, aber das waren auch schon alle. Jetzt sind spanische Fahrer bei den Grands Prix regelmäßig vertreten.»

Die Fähigkeit der Spanier, auf verschiedenen Ebenen und auf unterschiedlichen Untergründen herausragende Leistungen zu erbringen, ist auch auf die Prioritäten und Maßnahmen an der Basis zurückzuführen. Der spanische Verband hat versucht, auf diese Weise Talente zu fördern. Die zunehmende Verbreitung des spanischen Einflusses im Motocross ist auch anderswo aufgefallen.

«In allen Sportarten gilt: Wenn man an der Basis gute Arbeit leistet, stellen sich die Ergebnisse von selbst ein», sagte der MotoGP-Grand-Prix-Sieger und Vize-Weltmeister der Saison 2025, Alex Marquez. «Vielleicht prägt das eine ganze Generation. Prado oder Fahrer wie [José] Butrón oder Vico zu seiner Zeit oder Barragán haben vielleicht auch gezeigt, wie man arbeiten muss und dass es möglich ist, dies zu erreichen. Ich erinnere mich an Guillem – ich glaube, es war, als er sich von seiner Verletzung in Amerika erholte und in Madrid rehabilitierte –, dass er viele, viele Tage mit uns trainiert hat. Er hatte kein Motorrad und kein Team, aber dann hat er diese Chance gefunden und leistet nun hervorragende Arbeit.»

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In den kommenden Wochen und Monaten könnte Farres’ neues Selbstbewusstsein von einem ganz leichten Hinken begleitet sein. Der Einsatz beim Motocross of Nations für sein Land steht an, zusammen mit den damit verbundenen Medien- und Werbeverpflichtungen, aber auch sein Debüt auf der 450er steht fest auf dem Programm.