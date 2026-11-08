Enea Bastianini (KTM/5.): Blitz-Start im Katar-GP– dann starkes Chattering

Enea Bastianini produzierte auf dem Lusail International Circuit von Doha bei Flutlicht am Sonntag von Position 9 einen ausgezeichneten Start. Bereits in Runde 2 wurde der Italiener an fünfter Position geführt. Am Ende gelang Platz 5 ins Ziel zu bringen. Der 28-Jährige fuhr mit der Red Bull Tech3-KTM lange hinter seinem Markenkollegen Pedro Acosta, der jedoch verzweifelt auf der Suche nach Windschatten war, um seinen Reifendruck im Vorderrad steigen zu lassen. So kam «La Bestia» vier Runden vor Schluss auch noch am Spanier vorbei.

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«Es war ein hartes Rennen», erklärte Bastianini, der im kommenden Jahr auf der Trackhouse-Aprilia sitzen wird und dem 6,9 Sekunden auf Sieger Marco Bezzecchi fehlten. «Mein Start war gut, ich hatte eine gute Linie und war in Kurve 1 in einer guten Position. Ich wollte dranbleiben und mit Pedro und Marc um das Podium kämpfen, aber in der mittleren Phase des Rennens hat Marc dann ausgecheckt.»

Der Italiener von der Adria berichtete weiter: «Ich hatte das ganze Rennen über Druck von Ogura – er war direkt hinter mir. Wir hatten heute in den Linkskurven starkes Chattering – das war das Problem. Das war auch schon über das Wochenende so. Auch im Sprint-Rennen am Samstag hat dieses Problem zugenommen. Und doch war ich bester KTM-Pilot, wir haben also einen guten Job gemacht.»

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Bastianini gestand: «Meine Fahrt war etwas nervös, ich versuche sehr verbissen, um das Podium zu kämpfen. Ich bin schon etwas näher dran jetzt, aber es kommt einfach nicht. Wir haben jetzt noch zwei Chancen – ich will mein Team damit belohnen. In einem Teil des Rennens wollte ich ruhig bleiben und die Reifen schonen. Aber dann hat Marc die Pace hochgeschraubt und ich wollte mitziehen. Aber seine Pace war besser als meine.»

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Vor den letzten beiden Events und vier Rennen liegt Enea Bastianini auf WM-Rang 10, direkt hinter dem frisch verletzten Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.