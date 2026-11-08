Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Enea Bastianini (KTM/5.): Blitz-Start im Katar-GP– dann starkes Chattering

Red Bull Tech3-Fahrer Enea Bastianini nutzte die Gunst der Stunde, kürte sich beim MotoGP-Rennen in der Wüste von Katar zum besten KTM-Piloten und sprach dann über ein geplantes Geschenk an das Team.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Enea Bastianini (Nr. 23) zog an KTM-Kollege vorbei und wurde Fünfter
Enea Bastianini (Nr. 23) zog an KTM-Kollege vorbei und wurde Fünfter
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini (Nr. 23) zog an KTM-Kollege vorbei und wurde Fünfter
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Enea Bastianini produzierte auf dem Lusail International Circuit von Doha bei Flutlicht am Sonntag von Position 9 einen ausgezeichneten Start. Bereits in Runde 2 wurde der Italiener an fünfter Position geführt. Am Ende gelang Platz 5 ins Ziel zu bringen. Der 28-Jährige fuhr mit der Red Bull Tech3-KTM lange hinter seinem Markenkollegen Pedro Acosta, der jedoch verzweifelt auf der Suche nach Windschatten war, um seinen Reifendruck im Vorderrad steigen zu lassen. So kam «La Bestia» vier Runden vor Schluss auch noch am Spanier vorbei.

Werbung

Werbung

«Es war ein hartes Rennen», erklärte Bastianini, der im kommenden Jahr auf der Trackhouse-Aprilia sitzen wird und dem 6,9 Sekunden auf Sieger Marco Bezzecchi fehlten. «Mein Start war gut, ich hatte eine gute Linie und war in Kurve 1 in einer guten Position. Ich wollte dranbleiben und mit Pedro und Marc um das Podium kämpfen, aber in der mittleren Phase des Rennens hat Marc dann ausgecheckt.»

Im Artikel erwähnt

Der Italiener von der Adria berichtete weiter: «Ich hatte das ganze Rennen über Druck von Ogura – er war direkt hinter mir. Wir hatten heute in den Linkskurven starkes Chattering – das war das Problem. Das war auch schon über das Wochenende so. Auch im Sprint-Rennen am Samstag hat dieses Problem zugenommen. Und doch war ich bester KTM-Pilot, wir haben also einen guten Job gemacht.»

Werbung

Werbung

Bastianini gestand: «Meine Fahrt war etwas nervös, ich versuche sehr verbissen, um das Podium zu kämpfen. Ich bin schon etwas näher dran jetzt, aber es kommt einfach nicht. Wir haben jetzt noch zwei Chancen – ich will mein Team damit belohnen. In einem Teil des Rennens wollte ich ruhig bleiben und die Reifen schonen. Aber dann hat Marc die Pace hochgeschraubt und ich wollte mitziehen. Aber seine Pace war besser als meine.»

TV-Programm

Vor den letzten beiden Events und vier Rennen liegt Enea Bastianini auf WM-Rang 10, direkt hinter dem frisch verletzten Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien