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Bezzecchi nach Abflug in Runde 1: «Können die Zeit nicht zurückdrehen»

Pole-Position mit furiosem Rundenrekord, Platz 2 im Sprint, die Führung nach dem MotoGP-Rennstart – und das abrupte Aus in Kurve 13. Marco Bezzecchi verlor sein Heimrennen in der ersten Runde.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Verlierer des Tages in Misano: Marco Bezzecchi
Verlierer des Tages in Misano: Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Verlierer des Tages in Misano: Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Es hätte der Höhepunkt seiner Saison werden sollen. Marco Bezzecchi war am Samstag als erster Fahrer der Geschichte unter 1:30 min geblieben, hatte im Sprint Rang 2 geholt und verteidigte am Sonntag den Start gegen Marc Marquez (Ducati) mit aller Härte. Doch in der schnellen Kurve 13 rutschte er ins Kiesbett – Aus in Runde 1, als Führender des jungen Rennens. Erschreckend: Es ist sein fünfter Sonntag ohne Punkte in der laufenden Saison.

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Marco Bezzecchi hielt die Führung nicht einmal eine Runde
Marco Bezzecchi hielt die Führung nicht einmal eine Runde
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi hielt die Führung nicht einmal eine Runde
© Gold and Goose

«Es lief alles gut, aber ich habe in Kurve 13 einen Fehler gemacht und das Vorderradn rutsche weg», ging der Italiener auf Spurensuche. Den vollen Tank nannte er als Faktor: «Du musst den Bremspunkt genauer treffen. Ich hatte im schnellen Teil etwas Unruhe im Bike, und als ich gebremst habe, konnte ich die Linie nicht sauber schließen.»

Im Artikel erwähnt

In der Box saß Bezzecchi danach minutenlang schweigend da, ehe er mit seiner Crew in die Analyse ging. Am Start habe er nichts falsch gemacht, betonte er. Dass er zu Hause zu viel gewollt habe, wies er zurück: «Wenn du von vorne startest, willst du gewinnen. Da ist es egal, ob es Misano oder irgendwo anders ist.» Verletzungen habe er sich bei dem Sturz nicht zugezogen.

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Vom 102-Punkte Polster zu 33 Zählern Rückstand

Mehr als nur bitte bleibt die Bilanz – auch für Arbeitgeber Aprilia, der mit einer Sonderlackierung eigentlich in bester Feierlaune unterwegs war. Bezzecchi ist mit 241 Punkten WM-Dritter, 33 Zähler hinter Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia). Zum Zeitpunkt von Mugello hatte sein Vorsprung auf Marquez noch 102 Punkte betragen – der Schwung aus dem Saisonstart ist restlos verpufft.

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«Es ist hart, aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen», resümierte er und betonte, dass bereits in der kommenden Woche das Spielberg-Wochenende ansteht, in welchem man das Maximum geben werde. Als finalen Tiefschlag musste «Bez» zur Kenntnis nehmen, dass Ducati nach seinem Aus auch in der Herstellerwertung an seinem Werk vorbeizog.

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Fans
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Fabio Di Giannantonio
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Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

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8

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