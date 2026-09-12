Toprak-Fieber am Red Bull Ring: Bei SPEEDWEEK.com Tribünentickets gewinnen

Wenn die MotoGP am Wochenende 18.–20. September zum Austrian Grand Prix auf den Red Bull Ring nach Spielberg in die Steiermark kommt, treffen die schnellsten Fahrer der Welt auf einer der herausforderndsten Strecken im Kalender aufeinander. Auf 4348 Metern wechseln sich lange Geraden mit engen, technischen Passagen ab – ideal für Überholmanöver und packende Positionskämpfe.

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Besonders im Fokus steht ein Neuling mit großer Vorgeschichte: Toprak Razgatlioglu, dreifacher Superbike-Weltmeister, wagte für 2026 den Sprung in die MotoGP und startet für das Yamaha-Team Pramac Racing. Seine österreichische Fanbase ist groß genug, dass ihm der Red Bull Ring eine eigene Tribüne in Kurve 10 widmet.

Weil Veranstaltungen am schönsten sind, wenn man sie live erlebt, verlost SPEEDWEEK.com gemeinsam mit dem Red Bull Ring 5x2 Wochenend-Tickets für die Toprak-Tribüne. Volles MotoGP-Programm über drei Tage, hautnah an der Strecke, mittendrin bei einem der emotionalsten Fanmomente der Saison.

Um dabei zu sein, muss nur die folgende Frage im Gewinnspielformular richtig beantwortet werden, anschließend braucht es zusätzlich etwas Losglück. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt, Einsendeschluss ist der 14. September 2026.

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