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Pecco Bagnaia früh am Boden: «Ich habe versucht, Diggia zu folgen»

Nach nicht einmal zehn Minuten war das Heimrennen von Ducati-Pilot Pecco Bagnaia vorbei. Ein Sturz des MotoGP-Doppelweltmeisters bedeutete das unrühmliche Ende eines Katastrophen-Events in Italien.

MotoGP

MotoGP-Werksfahrer Pecco Bagnaia landete wie schon in Aragon im Kies
MotoGP-Werksfahrer Pecco Bagnaia landete wie schon in Aragon im Kies
Foto: Reinhold Trescher
MotoGP-Werksfahrer Pecco Bagnaia landete wie schon in Aragon im Kies
© Reinhold Trescher

Im Artikel erwähnt

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Nach verpasstem Q2 und einem punktelosen Sprintrennen mit Rang 13 kam es für Francesco Bagnaia noch dicker: In Kurve 2 seiner geliebten Hausstrecke, nicht weit von seinem Wohnort in Pesaro entfernt, schlitterte der Werksfahrer von der Piste. Es war Crash Nummer 11 der Nummer 63 in der laufenden Saison.

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Was war passiert? Bagnais Bericht im Mediengespräch fiel wenig überraschend kompakt aus: «Ich hab es versucht! Mein Start war besser als im Sprint und nachdem Franky in die Long-Lap verschwunden ist, habe ich versucht, an Diggia dranzubleiben. Ich habe dann probiert, aus Kurve 2 nur ein ganz wenig mehr Speed mitzunehmen. Unglücklicherweise war das Ergebnis der Crash – der zum Glück harmlos war. Unglücklich – wie das gesamte Wochenende.»

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Bagnaia, der sich äußerlich wenig anmerken ließ: «Es ist nun mal so – wir sind jetzt in dieser schwierigen Situation und müssen weiter nach der Lösung suchen. Die Lage ist unverändert – das Gefühl ist gleich null. Ich habe auch heute wieder mit anderen Kollegen gesprochen und sie bestätigen, was wir wissen: Die Strecke hier hat sehr viel Grip – nur ich spüre davon nichts.»

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Der zweifache Champion der Königsklasse setzt aber große Hoffnungen in die bereits nächste Woche anstehende Etappe in Österreich. «Ich freue mich dennoch auf den Red Bull Ring. Ich habe beste Erinnerungen an die Strecke und der Kurs liegt mir generell sehr – wir arbeiten dafür, dass ich dort wieder das Gefühl habe, was ich brauche.»

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In der WM-Tabelle verlor Bagnaia einen Platz gegen den in Misano am besten aufgelegten Alex Marquez – der Italiener ist nach Runde 14 Neunter. Trotz Bagnaias nächster Niederlage wurde bei Ducati Lenovo gefeiert. Nach dem Doppelsieg der Desmo-Brüder ging die Fahrer-WM an Marc Marquez und die Hersteller-WM-Führung an Ducati. Basta.

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Zeit

Bestzeit

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01

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Ducati Lenovo Team

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93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

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25

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13

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

27

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15

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Red Bull KTM Factory Racing

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23

27

+20,858

1:31,258

8

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