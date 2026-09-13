Madrid-Sieger Kimi Antonelli über Norris: «Lando hätte den Sieg verdient»

Kimi Antonelli ist der erste Sieger auf dem Madring! Der Mercedes-Pilot gewann auf der neuen Spanien-GP-Strecke, holte damit seinen achten Saisonsieg und den 250. Mit einem Mercedesmotor insgesamt. Der Italiener zieht damit in der WM-Wertung weiter davon – auch, weil George Russell nur Fünfter wurde.

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Antonelli: «Es war ein sehr schwieriges Rennen, nicht geradeheraus. Es war nicht leicht, die Reifen zu managen. Es ist gut zu gewinnen, aber es fühlt sich nicht so gut an weil Lando den Sieg verdient hat.» Lando Norris war von der Pole gestartet und unglücklich in der ersten Boxenstoppphase zurückgefallen (siehe Zusammenfassung unten). Antonelli: «Aber wir nehmen das natürlich mit. Es war ein gutes Rennen, wir waren selbst auf den harten Reifen am Ende schnell.»

Kimi Antonelli im Rennen auf dem Madring Foto: XPB Kimi Antonelli im Rennen auf dem Madring © XPB

Mit seinem achten Sieg in der Saison hat Kimi Antonelli seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Doch an den Titel will er trotz 81 Zählern Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell nicht denken. Antonelli: «Ich will jedes Rennen für sich nehmen und immer alles liefern und Spaß haben. Ich werde jedes Rennen weiterhin alles geben. Und schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison landen.»

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So lief der Spanien-GP:

Beim Start konnte sich Pole-Setter Lando Norris (McLaren) behaupten. Hinter ihm ging’s wild zu: Lewis Hamilton (Ferrari) preschte von 4 auf 3 vor, im Duell verließ Verstappen die Strecke. Sein Red Bull Racing-Team riet dem Niederländer vorsichtshalber, die Position zurückzugeben. Das bedeutete auch, Kimi Antonelli mit durchzulassen. Verstappen befolgte das. Die Szene wird wohl aber noch für Diskussionen sorgen. Kurz danach kam die Entscheidung von der Rennleitung: Keine weiteren Handlungen gegen Verstappen.

Lewis Hamilton klagte früh über Bremsprobleme. Von Runde 4 bis Runde 6 verließ er mehrfach die Streckenbegrenzung, bog in Kurve 5 einmal in den Notausgang ein. Der Brite kam an die Box – und stellte mit Bremsproblemen ab. Bitteres GP-Aus für den Ferrari-Piloten!

VSC-Phase wirft Norris nach hinten

In Runde 15 kurz Virtuelles Safety-Car, weil auch Lance Stroll die Bremsen versagten. Sein Aston Martin stand in Kurve 20, musste abtransportiert werden. Von den Top-Fahrern kamen alle außer Charles Leclerc (Ferrari) rein, der entsprechend neuer Rennleader war. Bitter für Lando Norris: Er kam mit Ende der VSC-Phase erst später in die Boxm genoss also keinen Zeitvorteil. Außerdem hakte der Reifenwechsel vorne rechts. Sein Stopp dauerte am Ende sieben Sekunden, Norris fiel auf Platz 5 zurück.

Für ein Manöver gegen seinen Landsmann Fernando Alonso bekam Carlos Sainz eine 5-Sekunden-Strafe. In Runde 33 rief Cadillac Sergio Perez in die Box: Sie holen das Auto rein. Renn-Aus für Perez. Auch Lokalmatador Carlos Sainz stellte in der Garage ab.

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Wenig Bewegung drin in der zweiten Hälfte des Rennens: Charles Leclerc führte weiter, musste ja aber noch zum Stopp. Bei normalem Rennverlauf durfte er sich Hoffnungen auf Platz 4 machen, wartete aber auf ein Safety-Car oder eine rote Flagge – bis Runde 49. Leclerc (vorher auf Hart), holte sich für die letzten Runden Soft ab, fiel auf Rang 4 zurück. Entsprechen Antonelli neuer Leader, gefolgt von Max Verstappen und Lando Norris. Norris kam fast noch mal an Verstappen ran, in Runde 56 lieferten sich beide ein enges Duell, bei dem Verstappen die Strecke verließ. Das Ganze wurde kurz untersucht, Verstappen aber kurz nach der Zielflagge freigesprochen. Pierre Gasly bekam kurz nach der Zielflagge noch eine 5-Sekunden-Strafe.

Auf den Plätzen hinterm Podium landeten Charles Leclerc auf 4, George Russell auf 5, Liam Lawson auf 6. Nico Hülkenberg staubte als Zehnter einen Punkt ab.