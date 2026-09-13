Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Die Superbike-WM expandiert 2027 nach China: Es droht eine Massenhysterie

Die Zeit ist reif für die Premiere der Superbike-WM in China. Als Werbeträger für das Debüt eignet sich niemand besser als Supersport-Ass Valentin Debise – der ZX-Moto-Pilot ist dort ein Star.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Supersport-WM

Valentin Debise wird gefeiert
Valentin Debise wird gefeiert
Foto: gold & goose
Valentin Debise wird gefeiert
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Seit Jahren fordern die Hersteller ein Meeting in Asien, nun bekommen sie von Superbike-Promoter Liberty (vormals Dorna) ihren größten Wunsch erfüllt: Bereits 2027 wird die seriennahe Weltmeisterschaft in China debütieren, läuft nicht noch in letzter Minute etwas schief. Ein Vertrag mit einer Rennstrecke ist noch nicht unterschrieben, Verhandlungen mit zwei Ausrichtern aber weit fortgeschritten.

Werbung

Werbung

Der Zeitpunkt für ein Rennwochenende im Reich der Mitte ist ideal, denn mit Kove (Sportbike-WM) sowie QJ Motor und ZX Moto (Supersport-WM) sind bereits drei Hersteller aus China engagiert. Außerdem arbeitet CF Moto am Einstieg mit einem V4-Motorrad in die Superbike-Kategorie – CF hat außerdem ein homologationsfähiges Sportbike im Portfolio.

Durch die Erfolge von ZX Moto in der mittleren Kategorie erlebt die SBK-Serie derzeit in China einen Hype, wie es ihn lange nicht gegeben hat – in dieser Dimension wahrscheinlich nie zuvor. Aushängeschild Valentin Debise holte bereits sechs Siege, acht Podestplätze und hat realistische Chancen, die diesjährige Supersport-Saison als Vizeweltmeister zu beenden.

Im Artikel erwähnt

Valentin Debise in China ein Star

Schon jetzt sehen wir mehr und mehr Chinesen mit ihren Flaggen an der Rennstrecke. Die Begeisterung erlebte Debise bei mittlerweile mehreren Besuchen in China hautnah. Ähnlich wie der deutsche Tischtennis-Crack Timo Boll ist der Franzose dort ein gefeierter Star.

Werbung

Werbung

Wie schätzt Debise den Erfolg eines Superbike-Meetings in China ein? «Es würden sehr viele Zuschauer kommen, ganz sicher», sagte der 34-Jährige im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Die Tickets werden sich wie von allein verkaufen, niemand bei der Dorna kann sich vorstellen, was dort abgehen wird. In den sozialen Medien habe ich seit diesem Jahr 3 Millionen Follower und schätze, dass mich zehn bis zwölf Millionen Menschen in China kennen. Als ich kürzlich dort war, wurde ich regelrecht belagert, weil alle derart aufgeregt waren. Ich brauchte Leibwächter, weil die Fans völlig aus dem Häuschen waren. Was ich großartig an China finde: Motorsport wird dort erst jetzt populär und die Menschen sind so euphorisch, weil alles neu für sie ist. Sie halten das für den größten Spaß aller Zeiten und flippen bei diesem Sport völlig aus. In Europa haben wir das etwas verloren; das Feuer brennt nicht mehr wie dort. Dorna muss etwas unternehmen, um dieses Feuer wieder anzufachen.»

TV-Programm

Hilft Geld aus China auch anderen Teams?

Auch Unternehmen aus dem bevölkerungsreichen Land haben die Meisterschaft für sich entdeckt: Das ZX-Moto-Team Evan Bros hat zahlreiche Sponsoren aus Branchen erschlossen, die sich zuvor nicht für Motorradrennsport interessiert haben. Unter anderen Technologiefirmen wie Honor (u.a. Smartphones), DJI (Drohnen und Kameras), RCB (E-Scooter) und Midea (Haushaltsgeräte und Klimaanlagen). Auch klassische Zulieferfirmen wie Torch (Zündkerzen), Taisko (Bremsen), Skyrich (Batterien) oder Lijian Industrial (Starter und Lichtmaschinen) nutzen die Motorräder von Debise und Teamkollege Federico Caricasulo als Werbeplattform. Der größte Sponsor – die Eastroc Beverage Group – stellt Energy-Drinks her.

ZX-Moto-Gründer Zhang Xue mit seinen beiden Fahrern
ZX-Moto-Gründer Zhang Xue mit seinen beiden Fahrern
Foto: gold & goose
ZX-Moto-Gründer Zhang Xue mit seinen beiden Fahrern
© gold & goose

Durch die Erfolge in der seriennahen Weltmeisterschaft hat es ZX Moto innerhalb kürzester Zeit geschafft, sich eine riesige Fangemeinde aufzubauen, die Verkaufszahlen der Motorräder steigen unaufhörlich. Es braucht in einem Land etwas, mit dem sich die Menschen identifizieren können, um eine Liebe für den Motorsport entwickeln zu können. Dass hinter dem Unternehmen mit Zhang Xue eine nahbare und enthusiastische Person steht, ist ebenso wichtig. Lebhaft in Erinnerung ist geblieben, wie der Unternehmer, weinend und kurz vor dem Herzinfarkt stehend, nach dem ersten Supersport-Sieg von Debise bei einer Veranstaltung euphorisch die chinesische Flagge schwang. «Er ist ein ganz normaler Typ von nebenan, der Spaß am Leben hat. Bei jedem Sieg flippt er aus wie ein Fan und er redet auch so darüber», schmunzelte Debise. «Er hat acht Millionen Follower auf Social Media.»

Werbung

Werbung

Wenn die Superbike-WM 2026 in zwei Wochen auf dem Cremona Circuit gastiert, wird mit mehr Chinesen als bislang auf den Tribünen gerechnet: Zum einen organisiert der ZX-Moto-Boss einen Flieger, mit dem 200 Fans eingeflogen werden. Außerdem leben in der Region Mailand viele Chinesen. Offiziell sind es um die 20.000, in Wirklichkeit dürften es weit mehr sein.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

311

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

241

3

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

216

4

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

210

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

165

6

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

164

7

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

139

8

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

138

9

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

126

10

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

122

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  4. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM