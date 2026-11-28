Dani Pedrosa gehört ab 2027 nicht mehr zum MotoGP-Testteam von KTM. Das gab der österreichische Hersteller im Rahmen des Saisonfinales in Valencia am Samstagvormittag bekannt. Nach acht gemeinsamen Jahren endet damit seine Tätigkeit als offizieller Testfahrer für die RC16. Warum die Zusammenarbeit ausläuft und wie es für Pedrosa weitergeht, ließ KTM offen.

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Nach seinem Rücktritt als Stammfahrer Ende 2018 schloss sich der 31-fache MotoGP-Sieger dem österreichischen Hersteller an. Mit seiner Erfahrung und seinem feinen Gespür für das Motorrad half er, die RC16 weiterzuentwickeln. 2020 feierte KTM den ersten Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse. Pedrosas Detailarbeit und seine hohen Ansprüche wurden zu wichtigen Bestandteilen des Testprogramms.

KTM verabschiedete sich respektvoll von Dani Pedrosa Foto: KTM KTM verabschiedete sich respektvoll von Dani Pedrosa © KTM

KTM würdigt Pedrosas Beitrag bei der Entwicklung der RC16

«Dani hat seit seinem Eintritt in die KTM-Familie eine große Rolle bei der Entwicklung der RC16 gespielt. Sein Wissen, seine Erfahrung und sein besonderes Gefühl für das Motorrad haben uns geholfen, mit dem Projekt große Fortschritte zu machen», würdigte KTM-Motorsportchef Pit Beirer den Spanier. «Seine Arbeit mit Mika (Kallio), Pol (Espargaro) und dem gesamten Testteam hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen.»

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Wie konkurrenzfähig Pedrosa trotz seiner Rolle abseits des regulären Rennbetriebs geblieben war, zeigte er bei vier Wildcard-Einsätzen: einem im Jahr 2021, zwei weiteren 2023 und einem 2024. Beim San-Marino-GP 2023 wurde er Vierter. Im Sprint von Jerez 2024 gelang ihm sogar der Sprung aufs Podium.

«Sein Talent war immer offensichtlich. Das konnten wir bei seinen begeisternden Wildcard-Auftritten sehen», betonte Beirer. Pedrosa habe sich zudem offen für neue Veranstaltungen und Ideen gezeigt. «Wir können ihm für seine Expertise und seine Leidenschaft nur danken.»

Jerez 2024: Dani Pedrosa freute sich mit Pit Beirer über das Sprintpodium Foto: Gold and Goose Jerez 2024: Dani Pedrosa freute sich mit Pit Beirer über das Sprintpodium © Gold and Goose

Pol Espargaro wird für KTM noch wichtiger

Neben der Entwicklungsarbeit übernahm Pedrosa für KTM auch Auftritte außerhalb der Rennwochenenden. Dazu gehörten Fahrten mit einer speziell vorbereiteten RC16 auf einem zugefrorenen See sowie eine MotoGP-Demonstration beim Formel-1-Gastspiel in den USA 2026. KTM hob hervor, dass seine Erfolge und seine zugängliche Art geholfen hätten, neue Fans für das Projekt zu gewinnen.

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Im Testprogramm setzt KTM weiterhin auf Pol Espargaro. Wie die Aufgaben nach Pedrosas Abschied verteilt werden und ob ein weiterer Fahrer hinzukommt, teilte der Hersteller zunächst nicht mit.