Die Formel-1-Stars haben den ersten Tag in Katar absolviert und mit Blick auf die Zeitenliste ist schnell erkennbar: Mercedes hat auf dem Wüstenkurs die Nase vorn. Das weiss auch Lando Norris, der den Tag als Drittschnellster hinter den Sternfahrern Kimi Antonelli und George Russell abgeschlossen hat. Auf den neuen Champion fehlten ihm am Ende knapp viereinhalb Zehntel, auch von Russells Zeit war er mehr als drei Zehntel entfernt.

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Deshalb macht sich der McLaren-Star nichts vor. Er sagt: «Ich denke, im Vergleich zu den meisten anderen Teams stehen wir nicht so schlecht da, aber wir sind weiter denn je von Mercedes entfernt. Sie sind in einer eigenen Liga unterwegs, sie waren in jeder Kurve deutlich schneller. Deshalb wird es für uns wohl um den dritten Platz gehen.»

Lando Norris: McLaren mit guten Chancen gegen Red Bull Racing und Ferrari

«Und in diesem Kampf befinden wir uns in einer guten Position», tröstet sich der Formel-1-Champion des Vorjahres. «Was das Tempo angeht, sind wir ähnlich schnell wie Red Bull Racing und auch Ferrari», ist sich der 14-fache GP-Sieger sicher.

Allerdings müsse McLaren nachlegen, betont Norris, der sich sicher ist: «Es gibt sicher einige Dinge, die wir verbessern können. Und wenn man den Vergleich zu Mercedes zieht, dann müssen wir uns in jedem Bereich deutlich steigern.»

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Dass er und sein Teamkollege Oscar Piastri mit dem alten Unterboden ausrückten, um die neuen Teile zu schonen, erkläre den grossen Rückstand auf die Spitzenreiter nicht, ist sich der 27-jährige Brite sicher. «Ich weiss nicht, wie viel der neue Unterboden hier wert ist, aber es wird sicherlich nicht die Lücke schliessen. Ich würde schätzen, dass uns sechs bis sieben Zehntel pro Runde fehlen, deshalb macht es schon mal keinen Sinn, überhaupt über Mercedes nachzudenken. Aber im Vergleich zum Rest sind wir gut aufgestellt. Der neue Unterboden wird uns sicher etwas helfen.»