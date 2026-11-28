Lewis Hamilton sorgte am Trainingsfreitag von Katar gleich zwei Mal für Aufregung. Erst lieferte er sich im zweiten Training ein kleines Duell mit Max Verstappen auf der Start-Ziel-Geraden, das die Aufmerksamkeit der Regelhüter auf sich zog, aber kein Nachspiel für die beteiligten hatte, dann rollte er kurz vor dem Ende der Session zwischen der ersten und der zweiten Kurve aus.

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Die Antriebseinheit im Ferrari klang dabei ungewöhnlich, und Hamilton funkte: «Irgendetwas ist da passiert, ich habe keine Power mehr.» Die Vermutung lag da schon nahe, dass der Motor den ungewollten Stopp verursacht hatte. Im offiziellen Statement, das Ferrari nach der Session aussendete, bestätigte die Scuderia aus Maranello dann, dass es sich um ein Problem mit der Antriebseinheit gehandelt habe.

Hamilton selbst sagte: «Das erste Training lief ganz vernünftig und reibungslos, das Auto fühlte sich ganz normal an. Wir haben dann ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen, bevor es ins zweite Training ging, aber dieses wurde dann schwieriger und leider gab es zum Ende der längeren Ausfahrt, die ich unternahm, ein Problem, das für ein frühes Ende sorgte. Wir werden nun alles prüfen und schauen, wie wir uns bis zum Qualifying verbessern können.»

Starke Gegner: Ferrari erwartet ein schwieriges Wochenende in Katar

Ferrari-Sportdirektor Diego Ioverno erklärte später: «Lewis hatte ein Problem mit der Zuverlässigkeit, das wir nun genauer untersuchen. Es bereitet uns aber mit Blick auf den morgigen Tag keine Sorgen, aber es war natürlich ein Problem, das uns in dieser Session beschäftigt hat. Insgesamt war das nicht der beste Tag für uns, denn wir konnten nicht viele Daten sammeln. Nun werden wir eine lange Nacht erleben, die wir nutzen wollen, um uns zu verbessern.»

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Der 52-jährige Italiener fügte trocken an: «Bisher ist es ziemlich knifflig für uns, aber wir werden versuchen, im dritten Training etwas mehr Daten zu sammeln, um uns auf das Qualifying vorbereiten zu können, denn das ist auf dieser Strecke besonders wichtig. Die Konkurrenz hat einen starken Eindruck hinterlassen. Wir werden unser Bestes geben, um die Lücke zu den Spitzenreitern zu schliessen. Aber es ist klar, dass dies ein schwieriges Wochenende für uns wird.»