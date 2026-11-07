Überraschung für MotoGP-Fans in Deutschland: DF1 zeigt Katar doch live

Gute Nachrichten gibt es dieses Wochenende für alle MotoGP-Fans in Deutschland: HD-Sender DF1 baut seine MotoGP-Liveberichterstattung in der entscheidenden Phase der Saison 2026 aus. Der Privatsender mit Sitz in Unterföhring bei München überträgt nach dem Ausfall des Grand Prix von Australien nun auch das Rennwochenende auf dem Lusail International Circuit in Katar live im Free-TV.

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Gestartet wird die Übertragung am Samstag ab 12.30 Uhr mit dem Q1 der MotoGP. In Kooperation mit Österreichs Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House zeigt DF1 somit alle drei in dieser Saison noch ausstehenden Rennwochenenden in Doha, Portimao und Valencia live, inklusive der mit Spannung erwarteten WM-Entscheidung. Titelverteidiger und WM-Leader Marc Marquez hat am Persischen Golf bereits die erste Chance auf den Gewinn seines zehnten WM-Titels .

Letzte drei MotoGP-Events 2026 live und kostenlos

Bei DF1 wird das Signal von ServusTV direkt übernommen, die Kooperation läuft zum Saisonende 2026 aus. «Mit der zusätzlichen Übertragung des Grand Prix von Katar und den damit verbundenen drei verbleibenden Rennwochenenden bieten wir den Zuschauern auf DF1 auch in der spannenden Schlussphase der Saison Motorsport auf höchstem Niveau, live und kostenfrei im Free-TV», erklärte DF1-Geschäftsführer David Müller. «Wir möchten die Begeisterung bis zum letzten Rennen hochhalten und den Fans mit der Übertragung einen packenden und würdigen Abschluss der MotoGP-Serie 2026 bieten.»

Im Anschluss an jedes der insgesamt 22 Rennwochenenden zeigt DF1 zudem die Highlights aller drei Rennen eines Grand Prix in einer 60-minütigen Zusammenfassung. Neben der linearen Übertragung im Free-TV sind die Programminhalte auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar, ebenso auf ServusTV ON . So können Fans das Programm auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.

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