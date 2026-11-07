Favoritensieg durch Maxime Desprey (Yamaha) beim SX-Cup-Auftakt

Mit dem 42. ADAC Supercross Stuttgart startete am ersten Freitag im November die Short-Season des ADAC SX Cup 2026/2027. Nach der zweitägigen Auftaktveranstaltung in der altehrwürdigen Hanns-Martin-Schleyer-Halle folgt auch in dieser Zwischensaison Mitte Januar nur noch das Finale in Dortmund.

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Dem ersten Renntag der neuen Saison drückte der als Top-Favorit der Top-Klasse SX1 gehandelte Franzose Maxime Desprey von Beginn an seinen Stempel auf. Schon im Zeittraining am Nachmittag drehte der 33-jährige Dauerbrenner vom Sturm Racing Team die schnellste Runde, marschierte mit einem letztlich klaren Sieg in seinem Halbfinal-Quali-Race locker ins Finale und fuhr in diesem in seiner eigenen Liga. In den langen 18 Rennrunden knöpfte er dem Zweitplatzierten, dem US-Amerikaner Ryan Breece über 14 Sekunden, oder anders ausgedrückt eine halbe Runde, ab.

Erster Start in die neue Saison Foto: Thorsten Horn Erster Start in die neue Saison © Thorsten Horn

Im Kampf um Platz zwei setzte sich der US-Amerikaner Ryan Breece gegen seinen Landsmann Mitchell Harrison durch.

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Harrison geriet gegen Schluss noch unter Druck des weiteren Franzosen Calvin Fonvieille, der als zweifacher ADAC-SX-Cup-Sieger der SX2 in diesem Jahr zu den Big Boys aufgestiegen ist.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Ohne Despreys Leistung schmälern zu wollen – ein Nachtteil war die Nichtteilnahme seiner Landsleute Greg Aranda, Cedric Soubeyras und schließlich auch Jordi Tixier gewiss nicht. Soubeyras war wegen seines Australien-Trips von vornherein nicht im Line-up. Aranda musste zwei Wochen vor Stuttgart seiner Teilnahme wegen eines mysteriösen Ödems im Knie absagen. Und Tixier stürzte in Stuttgart bereits im ersten Freien Training über einen auf der Strecke liegenden Strohballen, brach sich dabei das rechte Schulterblatt und war somit ebenfalls out.

Nachdem Desprey den ersten Teil seiner Mission Königstitel erfolgreich abgearbeitet hatte, sagte er gegenüber SPEEDWEEK.com: «Es war ein wirklich guter Tag für mich. Ich bin mit dem Track-Layout gut klargekommen und konnte mit meinem Bike spielen. Ich hatte einen guten Start ins Main Event und bin am Anfang ein paar wirklich gute Runden gefahren. Trotzdem denke ich, dass es noch ein bisschen besser geht. Es ist gut, einen Start ins Wochenende wie diesen zu haben. Aber wir haben noch einen Tag zu fahren und müssen fokussiert bleiben.»

Nachdem er 2023 in Stuttgart als SX2-Gesamtsieger schon «Prinz von Stuttgart» werden konnte, hat er nun ausgezeichnete Chancen, an gleicher Stelle seinen ersten deutschen Königstitel einzufahren. Dazu meinte er: «Ja, die Chance ist da, aber das sehen wir erst am Samstagabend.»

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Von den drei in der SX1 gestarteten Deutschen Nico Koch, Stefan Ekerold und Mark Scheu war Nico Koch der einzige Finalist. Nachdem er in seiner Zeittrainingsgruppe B die Bestzeit markiert hatte, durfte er als in seinem Quali-Race als Erster zum Gate-Pick und überzeugte mit seinem Halbfinalsieg erneut. Im Showdown-Rennen stürzte er früh und rappelte sich wieder auf. Platz zehn war dann immerhin ein kleiner Trost.

In der SX2 standen sechs Deutsche im Line-up und nach starken Leistungen in den Vorkämpfen drei im Finale. Paul Bloy führte dieses eine Zeit lang an, fiel dann aber auf Platz vier zurück. In der Schlussrunde schnappte der Franzose Jules Pietre seinen Landsmann Mickael Lamarque auf den letzten Metern noch den Sieg weg. Noah Ludwig sorgte, wie bei seinem Supercross-Debüt 2025, als Dritter für ein deutsches Tagespodest. Der SX2-Debütant Oskar Luis Romberg schaffte zwar auf Anhieb den Einzug ins Finale, schied aber drei Runden vor Schluss aus.

SX1 Stuttgart, Ergebnis Freitag