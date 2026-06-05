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Fabio Di Giannantonio (VR46): Welches Risiko er am MotoGP-Freitag einging

Fabio Di Giannantonio beendete das MotoGP-Zeittraining in Ungarn auf Rang 2. Er musste für Ducati auch Testarbeit verrichten, was es schwierig machte. Wen er an diesem Wochenende auf der Rechnung hat.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Fabio Di Giannantonio startete gut in das MotoGP-Wochenende in Ungarn. Am Freitag konnte sich der VR46-Pilot herantasten auf dem Balaton Park Circuit. Im FP1 wurde er Fünfter, das Zeittraining beendete er auf dem zweiten Platz hinter Pedro Acosta – der KTM-Pilot hatte jedoch über vier Zehntelsekunden Vorsprung.

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Wie war am Freitag sein Gefühl auf der Strecke? «Es war ein harter Tag. Wir haben viele Dinge ausprobiert und versucht, das Bike zu verbessern. Wenn du so eine Situation hast, legst du nicht den Fokus darauf, schnell zu fahren. Damit riskierst du aber auch, den direkten Einzug ins Q2 zu verpassen», gab der Römer zu verstehen. «Es war ein harter Tag, am Ende war er aber auch gut. Als ich zum Schluss zu meinem Basis-Setup zurückgekehrt bin, war ich auf Anhieb schnell.»

Di Giannantonio hat 2026, wie schon letztes Jahr, von Ducati ein aktuelles Werksbike zur Verfügung. Er muss für den Hersteller aus Bologna auch viel Testarbeit verrichten. Welche Dinge hat «Diggia» getestet? «Wir versuchten, uns zu verbessern und hatten viele neue Dinge zum Ausprobieren und viele Ideen. Unglücklicherweise waren diese nicht so gut, wie wir uns erhofft hatten», winkte er ab. «Wir sind deshalb auf mein Basis-Setup zurückgegangen.»

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Ist Pedro Acosta derjenige, den es an diesem Wochenende zu schlagen gilt? «Er war unglaublich, er war den ganzen Tag über sehr schnell. Seine Renn-Pace aber auch die Performance auf eine schnelle Runde sind unglaublich. Er ist einer der Jungs, den es zu schlagen gilt, die Aprilia ebenfalls – alle vier Fahrer sind sehr stark. Marc auch. Heute waren viele Namen schnell.»

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