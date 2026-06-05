Max Verstappen nach Auftakt in Monaco: «Ferrari sieht sehr stark aus»

Für Max Verstappen endete bereits das fünfte Rennwochenende des Jahres erfreulich, der Niederländer konnte mit dem dritten Platz seinen ersten GP-Podestrang einfahren und einen Meilenstein in der jungen Geschichte von Red Bull Powertrains erreichen. Es war das erste Top-3-Ergebnis, das er mit der hauseigenen Antriebseinheit erzielen konnte.

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Und auch in Monte Carlo läuft es gut für den 71-fachen GP-Sieger. Am Ende des Trainingsfreitags sah man glückliche Gesichter in der Box von Red Bull Racing, denn der vierfache Weltmeister schaffte es in den ersten beiden freien Trainings jeweils die drittschnellste Runde zu drehen. Beide Male reihte er sich hinter dem Ferrari-Duo ein, das den Ton angab.

In der ersten Session betrug sein Rückstand auf die FP1-Bestzeit von Lokalmatador Charles Leclerc noch etwas mehr als eine halbe Sekunde. Am Nachmittag verkürzte er diesen deutlich, er umrundete die 3,337 km lange Piste in 1:13,194 min und blieb damit 0,168 sec über der Tagesbestzeit, die Lewis Hamilton in den Asphalt des berühmten Strassenkurses gebrannt hatte.

Verstappen fasste sichtlich zufrieden zusammen: «Ehrlich gesagt war das ein ziemlich positiver Tag. Ich fühlte mich im Auto sehr wohl, speziell im zweiten Training, und da haben wir auch richtig gute Fortschritte erzielt. Jetzt ist es besonders wichtig, noch einmal nachzulegen und alles zu optimieren. Ferrari sieht sehr stark aus, hoffentlich können wir so nah wie möglich an diese Leistung herankommen, . Ich bin schon sehr glücklich mit unserer Abstimmung, aber natürlich willst du immer mehr und wir werden sehen, was im Qualifying möglich sein wird.»

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