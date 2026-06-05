Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen nach Auftakt in Monaco: «Ferrari sieht sehr stark aus»

Max Verstappen machte am Trainingsfreitag in Monaco da weiter, wo er in Montreal aufgehört hatte: Der Red Bull Racing-Star belegte in beiden Trainings Platz 3 und zog eine positive Zwischenbilanz.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen war in den Freitagstrainings in Monaco der Drittschnellste
Max Verstappen war in den Freitagstrainings in Monaco der Drittschnellste
Foto: Red Bull Content Pool/Alastair Staley/LAT Images
Max Verstappen war in den Freitagstrainings in Monaco der Drittschnellste
© Red Bull Content Pool/Alastair Staley/LAT Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Max Verstappen endete bereits das fünfte Rennwochenende des Jahres erfreulich, der Niederländer konnte mit dem dritten Platz seinen ersten GP-Podestrang einfahren und einen Meilenstein in der jungen Geschichte von Red Bull Powertrains erreichen. Es war das erste Top-3-Ergebnis, das er mit der hauseigenen Antriebseinheit erzielen konnte.

Werbung

Werbung

Und auch in Monte Carlo läuft es gut für den 71-fachen GP-Sieger. Am Ende des Trainingsfreitags sah man glückliche Gesichter in der Box von Red Bull Racing, denn der vierfache Weltmeister schaffte es in den ersten beiden freien Trainings jeweils die drittschnellste Runde zu drehen. Beide Male reihte er sich hinter dem Ferrari-Duo ein, das den Ton angab.

In der ersten Session betrug sein Rückstand auf die FP1-Bestzeit von Lokalmatador Charles Leclerc noch etwas mehr als eine halbe Sekunde. Am Nachmittag verkürzte er diesen deutlich, er umrundete die 3,337 km lange Piste in 1:13,194 min und blieb damit 0,168 sec über der Tagesbestzeit, die Lewis Hamilton in den Asphalt des berühmten Strassenkurses gebrannt hatte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Verstappen fasste sichtlich zufrieden zusammen: «Ehrlich gesagt war das ein ziemlich positiver Tag. Ich fühlte mich im Auto sehr wohl, speziell im zweiten Training, und da haben wir auch richtig gute Fortschritte erzielt. Jetzt ist es besonders wichtig, noch einmal nachzulegen und alles zu optimieren. Ferrari sieht sehr stark aus, hoffentlich können wir so nah wie möglich an diese Leistung herankommen, . Ich bin schon sehr glücklich mit unserer Abstimmung, aber natürlich willst du immer mehr und wir werden sehen, was im Qualifying möglich sein wird.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

36

1:13,026

02

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

36

+0,111

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

35

+0,168

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

35

+0,379

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

35

+0,503

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

24

+1,061

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

31

+1,062

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

34

+1,068

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

35

+1,333

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

37

+1,430

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien