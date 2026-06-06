Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Diogo Moreira abermals schnellste Honda: «Jede Runde wie im Qualifying!»

Als Siebter war Diogo Moreira in Ungarn erneut der beste Honda-Fahrer. Der MotoGP-Rookie berichtete, was im Sprintrennen möglich gewesen wäre und was er sich für den Grand Prix ausrechnet.

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Diogo Moreira ist in Top-Form. Der LCR-Honda-Rookie fuhr im MotoGP-Sprintrennen in Ungarn zum dritten Mal in Folge als beste Honda über die Ziellinie. Platz 7 war es beim Fallen der Zielflagge im Samstagsrennen im Balaton Park, rund eine halbe Sekunde hinter dem MotoGP-Weltmeister von 2024, Jorge Martin auf dem derzeit besten Motorrad im Feld. Diesen hatte der Brasilianer im Zweikampf zur Weißglut und bei einem Ausbremsmanöver neben die Strecke getrieben.

Werbung

Werbung

Ob der Grand Prix am Sonntag ähnlich erfolgreich oder sogar besser werden könne? «Das Sprintrennen war grenzwertig für uns, viel mehr hätten wir nicht herausholen können. Das Ziel ist, um einen Platz innerhalb der ersten 10 mitzufahren.» Dabei fuhr der 22-Jährige im Samstagsrennen die ersten fünf Runden sogar auf Rang 6, bevor er sich dem «Martinator» endgültig beugen musste. Eine erfolgreiche erste Runde sei der Schlüssel gewesen. «In der ersten Kurve war ich innen und konnte überholen, in der folgenden war ich außen und habe Positionen gewonnen. In diesen zwei Kurven habe ich mein Ergebnis beim Zieleinlauf geholt. Nach der ersten Runde konstant schnell weiterfahren zu können, hat uns sehr geholfen, denn danach war jede Runde wie im Qualifying für uns!»

Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Aldeguer
Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Von Position 11 aus startet der Moto2-Weltmeister beim Ungarn-Event nur knapp hinter seiner eigenen Zielvorgabe, zwei Plätze hinter Markenkollege Luca Marini im Honda-Werksteam: «Es ist schwierig auf dieser Strecke zu überholen! Wir haben es in der Vorsaison gesehen: Es gibt nur zwei Stellen, an denen das möglich ist.» Ein Umstand, den Jorge Martin am Samstag gegen Moreira erfahren musste. Für den Grand Prix erwartet der Honda-Junior langsamere Rundenzeiten: «Am Sonntag müssen wir 26 Runden fahren, alle werden also etwas langsamer sein müssen.»

Werbung

Werbung

Anders als im Grand Prix am Sonntag, konnten die Piloten im Sprintrennen mit offenem Visier fahren, ohne auf den Verschleiß der Michelin-Gummis achtgeben zu müssen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

03

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

06

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

07

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

10

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM