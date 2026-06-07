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Ein azurblauer Traum mit 480 PS: Dieser Preis winkt dem M-Award-Gewinner

Auf dem Balaton Park Circuit wurde den MotoGP-Stars der Mund wässrig gemacht: BMW präsentierte den diesjährigen Preis des begehrten M-Award. Ein Traum in Azurblau mit Allradantrieb und viel Power.

MotoGP

Ein schönes und schneller BMW M2 winkt dem M-Award-Gewinner 2026
Ein schönes und schneller BMW M2 winkt dem M-Award-Gewinner 2026
Foto: BMW
Ein schönes und schneller BMW M2 winkt dem M-Award-Gewinner 2026
© BMW

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Wenn auch nicht mit einem Werksteam, so ist BMW in der MotoGP dennoch prominent vertreten. Seit 1999 rüstet der bayerische Auto- und Motorradhersteller die Prototypenserie mit Safety Cars aus der sportlichen M-Serie aus. Und seit 2003 gibt es den BMW M Award für den schnellsten Qualifyer der MotoGP-Saison, dem ein nagelneuer M-BMW als Preis lockt.

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Im Rahmen des Ungarn-GPs lüftete BMW das Geheimnis, um welches Fahrzeug die MotoGP-Helden wetteifern: einen BMW M2 mit xDrive. Es ist das erste Modell dieser Serie mit Allradantrieb. In der Pole-Position befindet sich aktuell Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 133 Punkten, gefolgt von den Ducati-Piloten Marc Márquez (129 P.) und Fabio Di Giannantonio (124 P.). Márquez ist der Preisträger des vergangenen Jahres.

In den Genuss einer Proberunde auf der 4075 Meter langen Rennstrecke am Plattensee kam aber der Weltmeister von 2024, Jorge Martín (Aprilia) – als Beifahrer von Content-Creatorin und Drift-Queen Becky Evans.

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Nicht ganz so schnell wie seine MotoGP-Aprilia, aber mit 3,7 sec beschleunigt der M2 xDrive recht flott von 0 auf 100 km/h. Verbaut ist ein aufgeladener Reihen-Sechszylinder-Motor mit 480 PS. Das Siegerauto ist in der Farbe mit der sperrigen Bezeichnung ‹Indivual Borusan Turkish Blue› lackiert. Azurblau wäre auch eine passende Beschreibung.

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Jorge Martin als Beifahrer von Becky Evans
Jorge Martin als Beifahrer von Becky Evans
Foto: BMW
Jorge Martin als Beifahrer von Becky Evans
© BMW

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

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