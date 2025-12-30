Weiter zum Inhalt
FBI entdeckt Traum-Sammlung von GP- und Superbike-Raritäten
Bei einer gemeinsamen Aktion in Mexiko fanden FBI und Behörden eine atemberaubende Sammlung von Rennmotorrädern im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar.
MotoGP
In einer Lagerhalle stießen mexikanische Behörden auf MotorsportgeschichteIn einer Lagerhalle stießen mexikanische Behörden auf MotorsportgeschichteFoto: FBI Los Angeles
In einer Lagerhalle stießen mexikanische Behörden auf Motorsportgeschichte© FBI Los Angeles
Motorsport-Fans dürften bei dieser Nachricht die Augen aufreißen: Bei einer internationalen Durchsuchungsaktion in Mexiko haben das FBI und lokale Behörden eine atemberaubende Sammlung von Rennmotorrädern entdeckt, die einem der FBI-Top-Ten-Flüchtigen, Ryan James Wedding, zugeschrieben wird. Geschätzt wird der Wert der Bikes auf rund 40 Millionen US-Dollar.
Die Sammlung liest sich wie ein Traum für jeden Motorsport-Enthusiasten. Unter den Maschinen befinden sich zahlreiche MotoGP-Ducatis, viele ikonische Serienmodelle und auch historische Rennmaschinen. In der Halle wurden unter anderem die Ducati Desmosedici GP20 von Andrea Dovizioso, die Ducati Desmosedici GP18 von Jorge Lorenzo, eine Moto2-Suter von Marc Marquez, die Ducati Desmosedici GP6 von Loris Capirossi, die Ducati Desmosedici GP11 und GP12 von Valentino Rossi, die Ducati Desmosedici GP15 von Andrea Iannone, eine 125er-Aprilia von Valentino Rossi, die legendäre Ducati 916 von Carl Fogarty, viele 500er-WM-Maschinen sowie zahlreiche weitere MotoGP- und WM-Superbikes sichergestellt.
Von Klassikern bis zu modernen GP-Bikes – die Halle war ein regelrechtes Mekka für Motorradliebhaber. Jede Maschine erzählt Motorsportgeschichte. Abseits der Faszination für die Motorräder ist der Fund Teil einer strafrechtlichen Ermittlung.
Ryan James Wedding wird verdächtigt, in ein transnationales Drogenhandelsnetz verstrickt zu sein. Trotz des ernsten Hintergrunds bleibt der Blick auf die Motorräder spektakulär – eine private Sammlung, die die Geschichte des Grand-Prix-Sports und der Superbike-WM in einem Raum vereint und für Sammler und Fans gleichermaßen beeindruckend ist.
Das US-Außenministerium bietet bis zu 15 Millionen US-Dollar Belohnung für Hinweise, die zu Weddings Festnahme führen. Laut aktuellen Informationen soll er sich in Mexiko aufhalten. Hinweise können direkt beim FBI oder über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden.
  • MotoGP
