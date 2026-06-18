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Jetzt ist es offiziell: Francesco Guidotti neuer Trackhouse-Teammanager

Was sich angedeutet hatte, ist nun auch offiziell: Francesco Guidotti ersetzt Landsmann Davide Brivio als Teammanager bei Trackhouse Racing. Guidotti ist bereits in Brünn in seiner neuen Rolle aktiv.

MotoGP

MotoGP-Routinier Francesco Guidotti ist neuer Teammanager bei Trackhouse
MotoGP-Routinier Francesco Guidotti ist neuer Teammanager bei Trackhouse
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Routinier Francesco Guidotti ist neuer Teammanager bei Trackhouse
© Gold and Goose

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Was SPEEDWEEK.com bereits vor Wochen berichtete, hat nun offizielle Formen angenommen. Am Tag vor dem Brünn-GP bestätigt Trackhouse Racing den Führungswechsel im Teammangement: Francesco Guidotti übernimmt die Rolle von Davide Brivio – und zwar mit sofortiger Wirkung. In Brünn bewegt sich Guidotti bereits in Teamkleidung des US-Teams von Justin Marks. Hintergrund: Beim Catalunya-GP hatte man den Weggang von Brivio offiziell gemacht, da das Urgestein – wenn auch noch nicht offiziell bestätigt – eine Position im Management bei HRC übernehmen wird.

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Dennoch hat die Medieninformation von Trackhouse Racing vom Catalunya-GP bestand, nach der Davide Brivio bis Ende 2026 Teil des Trackhouse-Managements bleibt. Für die noch lange Saison 2026 ist also eine Art Doppelspitze gesetzt, 2027 trägt Francesco Guidotti die Gesamtverantwortung.

Der Amerikaner zu der Personalie, die durch den Bruch mit Brivio während der laufenden Saison alles andere als planmäßig verlief: «Es ist eine aufregende Entwicklung für Trackhouse, Francesco Guidotti offiziell als unseren neuen MotoGP-Teammanager bekannt zu geben. Francesco blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im professionellen Motorradrennsport zurück, aber ebenso wichtig ist, dass er zur Kultur und Vision unseres Unternehmens passt. Da wir nun in die nächste Phase der MotoGP-WM starten, wird ein Rennteam unter der Leitung einer Persönlichkeit von Francescos Kaliber unsere Chancen für die Zukunft nur noch weiter verbessern.»

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Für Francesco Guidotti bedeutet der Wechsel zu Trackhouse die Wiederaufnahme einer alten Beziehung zu Aprilia. Der in Noale ansässige Hersteller war Guidottis erster Arbeitgeber im MotoGP-Fahrerlager, und nach einigen Jahren der Abwesenheit kehrte er zurück und führte Aprilia 2010 zum Weltmeistertitel in der Superbike-WM. Nach einer erfolgreichen Zeit sowohl bei Pramac Racing als auch im KTM-Werksteam und gestärkt durch eine einjährige Auszeit vom Fahrerlager kehrt Guidotti nun zurück.

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Raul Fernandez und Ai Ogura berichten ab sofort an Francesco Guidotti
Raul Fernandez und Ai Ogura berichten ab sofort an Francesco Guidotti
Foto: Trackhouse Racing
Raul Fernandez und Ai Ogura berichten ab sofort an Francesco Guidotti
© Trackhouse Racing

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Der neue Teammanager bei SuperFile Trackhouse: «Zunächst einmal möchte ich mich bei Justin für sein Vertrauen bedanken. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein, und hätte mir keine bessere Gelegenheit als diese wünschen können. Trackhouse ist ein junges und professionelles Team, das bereits einige ganz besondere Erfolge vorweisen kann, und ich werde mein Bestes geben, um zum Wachstum des Teams und der Fahrer beizutragen. Auch die Rückkehr zur Zusammenarbeit mit Aprilia ist für mich etwas Besonderes – ich habe viele schöne Erinnerungen und Freunde dort. Ich freue mich sehr darauf, dem SuperFile Trackhouse MotoGP-Team beizutreten.»

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