Yamaha: Giacomo Agostini und weitere Rennsport-Legenden in Misano

Der Yamaha Racing Heritage Club (YRHC) wurde 2021 gegründet, um Yamahas Rennsportgeschichte zu bewahren und zu würdigen. Er bringt Besitzer historischer Yamaha-Rennmotorräder aus aller Welt zusammen und trägt dazu bei, die Bikes, das Wissen und die Geschichten vergangener Generationen zu bewahren.

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Der YRHC wird im Rahmen der «Yamaha Racing Experience» an einem zweitätigen Event in Misano ikonische Motorräder und Fahrer auf die Rennstrecke bringen. Zu den Teilnehmern am 18. und 19. Juni in Misano gehört der 15-fache Weltmeister Giacomo Agostini. Sein Wechsel zu Yamaha für die Saison 1974 war eine der Geschichten, die die Rennsportfans damals schockierten, da der Italiener MV Agusta verließ, um sich dem japanischen Hersteller anzuschließen.

Agostini gewann 1974 mit Yamaha die 350-ccm-Weltmeisterschaft, bevor er in der folgenden Saison auf der YZR500 0W23 erneut Geschichte schrieb. 1975 sicherte er Yamaha den ersten Fahrertitel in der Königsklasse der 500-ccm-Klasse, wobei die 0W23 zudem die erste Zweitaktmaschine war, die die 500-ccm-Weltmeisterschaft gewann.

Die YZR500 0W23, die kürzlich vom Yamaha Racing Heritage Club mit Unterstützung des Superbike-Werksteams Pata Maxus Yamaha restauriert wurde, wird in Misano zu sehen und zu hören sein.

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Carlos Lavado bringt eine weitere bedeutende Yamaha-Meisterschaftsgeschichte nach Misano, denn Yamaha feiert den 40. Jahrestag des zweiten 250-ccm-Weltmeistertitels, den der Venezolaner mit dem Hersteller errang. Als zweifacher 250-ccm-Weltmeister mit Yamaha gilt Lavado nach wie vor als einer der prägendsten Fahrer der Marke aus jener Ära, und die YZR250 0W82, mit der er 1986 den Titel holte, wird ebenfalls in Misano als Teil der YRHC-Ausstellung zu sehen sein.

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Die Grand-Prix-Geschichte von Yamaha ist auch mit Luca Cadalora verbunden. Als dreifacher Weltmeister fuhr Cadalora sowohl in der 250-ccm- als auch in der 500-ccm-Klasse auf Yamaha-Maschinen, holte Grand-Prix-Siege für den Hersteller und wurde 1994 Zweiter in der 500-ccm-Weltmeisterschaft. In Misano wird die YZR250 0WB9, mit der er 1990 den dritten Platz in der 250-ccm-Weltmeisterschaft errang, zu sehen sein. Cadalora wird zudem auf der YZR500 0WK1, einer Maschine, die er in der Saison 1998 fuhr, auf die Strecke gehen.

Zur Grand-Prix-Ausstellung in Misano gehören zudem zwei bedeutende Yamaha-500-ccm-Maschinen aus der Ära von Eddie Lawson. Die YZR500 0W81, mit der Lawson 1986 den 500-ccm-Weltmeistertitel errang, sowie die YZR500 0W86 aus dem Jahr 1987, die für die folgende Saison der Yamaha-Grand-Prix-Maschinen der Königsklasse steht und mit der er den dritten Platz in der Meisterschaftswertung belegte.

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Vervollständigt wird die Grand-Prix-Ausstellung in Misano durch die YZR500 0WL9 von Norifumi «Norick» Abe aus dem Jahr 2002. Als eine der letzten 500-ccm-Zweitakter von Yamaha vor der vollständigen Umstellung auf Viertakt-MotoGP-Maschinen steht die 0WL9 für das letzte Kapitel einer Ära, die den Grand-Prix-Sport über Jahrzehnte geprägt hat.

Yamahas Superbike-Tradition wird durch die YZF-R7 OW02 von Noriyuki «Nitro Nori» Haga repräsentiert, eines der legendärsten seriennahen Rennmotorräder in der Geschichte des Herstellers, das während der zweitätigen Veranstaltung zum Einsatz kommen wird. Ihre Bedeutung in der Geschichte von Yamaha hat im Jahr des 70-jährigen Jubiläums der Marke noch weiter zugenommen, da sich die Jubiläumsfarben von Yamaha für 2025 an der YZF-R7 OW02 aus dem Jahr 1999 orientieren, die Haga in der WorldSBK berühmt gemacht hat. Auch Hagas YZF-R750 0WJ6 aus der Saison 1998 und die YZF-R1 aus dem Jahr 2008 werden zu sehen sein.

Aktuelle Yamaha-Piloten aus der Superbike-WM und der FIM-Langstrecken-Weltmeisterschaft werden in Misano ebenfalls vor Ort sein – Andrea Locatelli, Xavi Vierge, Remy Gardner, Stefano Manzi, Marvin Fritz, Karel Hanika und Leandro Mercado.