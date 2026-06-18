Álvaro Bautista (Ducati): Zuerst Aufholjagd, dann gerammt und gestürzt

Es war ein medizinisches Wunder, dass Álvaro Bautista nur zwei Wochen nach einer komplexen Operation am rechten Fuß nicht nur bei seinem Heimrennen in Aragón teilnahm, sondern auch zwei Top-8-Ergebnisse einfahren konnte. Dass der 41-Jährige das erste Rennen aufgeben musste, war einem technischen Problem geschuldet.

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Entsprechend zuversichtlich reiste der Ducati-Pilot vergangenes Wochenende nach Misano, um beim Heimrennen seines Teams Barni Racing mit weniger Einschränkungen bessere Ergebnisse einzufahren. Als der Spanier aber im Qualifying als 17. unterging, änderte das die Ausgangslage kollossal.

«Mit dem SCX-Reifen war das Gefühl gut, während ich mit dem SCQ überhaupt nicht zurechtkam. In der Superpole hatte ich einige Schwierigkeiten – das Motorrad sprang förmlich und ich konnte nicht so viel Gas geben, wie ich es normalerweise getan hätte», erklärte der 63-fache Superbike-Sieger.

Seine beste Rennperformance zeigte Bautista im ersten Lauf. Mit Beharrlichkeit kämpfte sich der Routinier Position um Position nach vorn und war in Runde 14 von 21 in den Top-10 angekommen. Zwei Runden vor dem Ende schnappte er sich Platz 9 von Stefano Manzi (Yamaha). Im Superpole-Race war auf Platz 12 Endstation.

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«Für Rennen 1 hatten wir Änderungen vorgenommen. Das Fahrgefühl hat sich leicht verbessert, aber ich hatte weiterhin Schwierigkeiten beim Bremsen. Aber es ist uns gelungen, viele Positionen gutzumachen. Mit dem Fuß habe ich noch Probleme, aber nach dem Rennen war er weniger ermüdet als in Aragón«, berichtete Bautista. «Im Sprintrennen lagen wir nahe an den ersten neun, aber ich habe in der ersten Runde wegen des Gedränges viel Zeit verloren.»

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Bitter endete für den Familienvater der zweite Lauf am Sonntag. Als sein Teamkollege Yari Montella zum dritten Mal als Dritter die Ziellinie kreuzte, verfolgte Bautista das Rennen in der Barni-Box – sein Arbeitstag war bereits in der ersten Runde in Kurve 8 beendet.

«Ich hatte einen Zwischenfall mit anderen Fahrern, wurde gerammt und bin gestürzt», stöhnte Bautista. «Das war schade, denn ich hatte ein besseres Gefühl für das Motorrad entwickelt und dachte, ich könnte wie am Samstag eine Aufholjagd starten. Es war wichtig, das Rennen zu Ende zu fahren, da wir wesentliche Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten und Feedback sammeln wollten, aber leider war das nicht möglich. Es tut mir leid, denn dieses Wochenende war für das Team sehr wichtig. Ich bin körperlich noch nicht zu 100 Prozent fit, und in diesen Tagen haben wir kein optimales Gefühl für das Motorrad gefunden. Das Ergebnis bedauere ich, aber ich möchte dem Team trotzdem zu den drei Podiumsplätzen gratulieren – sie haben es verdient und wir ziehen alle am selben Strang.»

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In der Gesamtwertung belegt Bautista nach sieben von zwölf Superbike-Meetings mit 99 Punkten den achten WM-Rang. Sein Teamkollege Montella hat 170 Punkte eingefahren und ist Gesamtdritter.