Martin gibt Update: «Müssen die Situation von Tag zu Tag neu einschätzen»

Bei seinem Crash im MotoGP-Sprint auf Phillip Island hatte sich Jorge Martin die rechte Speiche gebrochen. Die Fraktur im Bereich des Handgelenks ist bitter für den Aprilia-Piloten und ein herber Rückschlag im Titelkampf.

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Weil es sich um eine vergleichsweise «kleine» Fraktur handelt, trat der «Martinator» nicht die Heimreise nach Europa an. Er hat Schmerzen, doch es besteht die geringe Hoffnung, dass er am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Malaysia wieder auf seine RS-GP steigen wird können.

Am 27. Oktober veröffentlichte Aprilia Racing ein kurzes Statement von Martin. Aus diesem lässt sich ableiten, dass der MotoGP-Weltmeister von 2024 zumindest die Reise nach Sepang antreten wird. Ob er dort auch die Trainingssessions und Rennen bestreiten wird, ist nach wie vor offen.

Jorge Martin: «Es ist unmöglich, irgendwelche Vorhersagen zu treffen»

«Ich erhalte die Behandlung, die ich brauche, um mich von der Verletzung zu erholen und in bestmöglicher Verfassung in Sepang anzukommen. Es ist unmöglich, irgendwelche Vorhersagen zu treffen. Wir müssen die Situation von Tag zu Tag neu einschätzen», meinte Jorge Martin.

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Das Sprintrennen in Australien konnte WM-Rivale Marc Marquez für sich entscheiden. Dadurch konnte der Ducati-Pilot wieder die Führung in der WM-Tabelle übernehmen. Durch die wetterbedingte Absage des Hauptrennens am Sonntag gab es für den neunfachen Champion keine weiteren Punkte. Der Rückstand von Martin in der Gesamtwertung beträgt vor den letzten vier Rennwochenenden zehn Punkte.