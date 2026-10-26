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Charles Leclerc enttäuscht über Platz 2? Warum Fred Vasseur das gefällt

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde im Formel-1-GP der USA in Austin Zweiter hinter Kimi Antonelli – und wirkte danach enttäuscht. Scuderia-Teamchef Fred Vasseur verrät, warum ihm das sogar gefällt.

Formel 1

Charles Leclerc wurde im GP der USA Zweiter
Charles Leclerc wurde im GP der USA Zweiter
Foto: XPB
Charles Leclerc wurde im GP der USA Zweiter
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Charles Leclerc wurde in F1-GP in Austin Zweiter, holte damit wichtige Punkte für sich selbst im Kampf um die Vize-WM und für sein Team Ferrari in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ein Top-Ergebnis – eines der besten der Saison. Dennoch wirkte der Monegasse bei der Zieleinfahrt am Team-Funk nicht gerade freudesprudelnd. Was war da los?

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Leclerc (Ferrari) hatte den Sieg im Visier

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagte: «Schon sehr früh im Rennen hatte Charles Platz 1 im Visier. Und wenn man auf Platz 2 liegt und Platz 1 anstrebt, ist man nicht glücklich.» Trotz Startplatz 4 nach einer enttäuschenden Quali (zuvor hatte Ferrari jede einzelne Session angeführt) kämpfte Leclerc also um den Sieg und machte sich entsprechend Hoffnungen. Er kam schließlich 13 Sekunden hinter WM-Leader Kimi Antonelli ins Ziel.

Ferrari punktet konstant

Kleiner Rückschlag – für Vasseur aber ein positives Zeichen. Der Franzose erklärt: «Dieses Gefühl gefällt mir. Ehrlich gesagt denke ich, dass es am Ende des Wochenendes ein gutes Ergebnis für uns ist. Zum dritten oder vierten Mal in Folge sind wir das Team, das die meisten Punkte holt.» Auch wenn es zwar in der Spitze Punkte gekostet hat – Ferrari hat beide Fahrer konstant und zusammen weit oben.

Im Artikel erwähnt

Vasseur resümiert daher: «Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber natürlich kann man auch ein bisschen frustriert sein, wenn man das Gefühl hat, das ganze Wochenende über in guter Form zu sein und dann auf Platz 2 zu landen. Aber Frustration ist manchmal gut. Und mit der Frustration heute Abend werden wir gut zurechtkommen, denn ich denke, dass wir insgesamt als Team gut abgeschnitten haben.»

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Ferrari auf Kurs Vize-F1-Weltmeister

Ferrari steht in der Konstrukteurs-WM souverän auf Kurs für Platz 2. Sollte nichts Außergewöhnliches mehr passieren, dürfte der Scuderia die Vize-Weltmeisterschaft nur noch schwer zu nehmen sein. Und die beiden Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton sind beide mittendrin im Fight um Platz 2 in der Fahrer-Wertung (komplette Stände siehe unten).

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01

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

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