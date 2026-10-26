LCRs verpasster Auftritt: Johann Zarcos Sonderdesign bleibt ohne Rennstart

Das MotoGP-Rennen auf Phillip Island sollte für Johann Zarco auch optisch ein besonderer Auftritt werden. LCR-Honda hatte seine RC213V mit einer Speziallackierung für die Kraftstoffmarke bp Ultimate versehen. Eine passende Lederkombi komplettierte das Erscheinungsbild des Franzosen. Doch statt im Grand Prix kam das Sonderdesign lediglich bei der Abschiedsrunde hinter dem Safety-Car zum Einsatz.

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Wegen der eingeschränkten Sicht, die den Einsatz des Rettungshubschraubers beeinträchtigte, wurde das Rennen am Sonntag abgesagt. Damit verlor LCR nicht nur die Gelegenheit, die besondere Gestaltung unter Rennbedingungen zu präsentieren. Zarco hätte seine Honda auch aus der ersten Startreihe ins Rennen gebracht – eine Ausgangslage, die er sich nach einem zunächst unauffälligen Freitag erarbeitet hatte.

Zarco brillierte am Samstag auf nasser Strecke

Im FP1 belegte der Franzose Platz 12. Im anschließenden Zeittraining steigerte er sich auf Position 11, verpasste den direkten Q2-Einzug aber um lediglich 0,026 Sekunden. Damit musste Zarco am Samstag zunächst den Umweg über Q1 nehmen.

Auf nasser Strecke gelang ihm der Sprung nach vorne. Im ersten Qualifying-Abschnitt wurde er Zweiter, nur eine Tausendstelsekunde hinter Lokalmatador Jack Miller (Pramac-Yamaha). Im Q2 bestätigte Zarco seine Stärke unter den veränderten Bedingungen und sicherte sich Startplatz 3.

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Johann Zarco im bp-Spezialdesign Foto: LCR Johann Zarco im bp-Spezialdesign © LCR

Auf Pole-Setter Marc Marquez fehlten zwar 1,503 Sekunden, vom zweitplatzierten Alex Marquez trennten ihn jedoch nur 0,009 Sekunden. Zarco stand damit neben den beiden Ducati-Piloten in der ersten Reihe und verschaffte sich eine vielversprechende Ausgangsposition für beide Rennen.

Kein Glück im Sprint

Der Sprint brachte allerdings bereits die erste Enttäuschung. Nach dem Start behauptete sich Zarco zunächst auf Position 3, ehe ein technischer Defekt seine Fahrt vorzeitig beendete. Statt Punkten blieb die Hoffnung, am Sonntag eine weitere Chance zu erhalten.

Dazu kam es nicht mehr. Auf jener Strecke, auf der Zarco 2023 seinen ersten MotoGP-Sieg gefeiert hatte, endete das Wochenende ohne Grand Prix. Das eigens vorbereitete Motorrad und die Spezialkombi bekamen die Zuschauer nur noch bei der gemeinsamen Runde der Fahrer zu sehen.

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