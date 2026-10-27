Das ist der aktuelle Stand in der LMGT3-Klasse der FIA WEC

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem Rennen in Barcelona führt Jonny Edgar die Tabelle mit 92 Punkten an. Auf Platz zwei liegt mit 88 Zählern Nicky Catsburg und Fünfter ist mit 70 Punkten Ben Keating. Das Spannende: Alle Drei sind Piloten der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport mit der Startnummer #33. Die unterschiedlichen Punkte kommen daher, weil Keating Imola und Spa-Francorchamps ausgelassen hat - und Catsburg in Brasilien verhindert war.

Auf Platz drei liegen Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin, die einen Porsche 911 GT3 R LMGT3 von The Bend Manthey pilotieren. Das Trio hat 74 Punkte auf dem Konto. Direkt dahinter sind Peter Dempsey, Charlie Eastwood und Salih Yoluc mit 70 Zählern. Das zweite Corvette-Trio (Racing Team Turkey by TF) holte den Klassensieg in Brasilien und belegte zuletzt in Barcelona den vierten Platz.

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: TF Sport markiert 92 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist The Bend Manthey mit 74 Punkten vor dem Racing Team Turkey by TF mit 70 Punkten und dem BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT mit der Startnummer #69 mit 66 Punkten. Vista AF Corse (mit dem Ferrari mit der Startnummer #21) komplettiert die Top Fünf mit 64 Punkten. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 8. November 2026 angesetzt. Das ist dann das Saisonfinale in Monza.

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