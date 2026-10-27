Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull-Motor für Aston Martin? Teamchef Laurent Mekies sagt, was dran ist

Laut Medienberichten soll Aston Martin interessiert sein, ein Motoren-Kundenteam von Red Bull zu werden. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies erklärt, wie die Situation ist und was möglich wäre.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Red Bull Racing (hier Isack Hadjar in Austin) fährt 2026 mit eigenem Motor
Red Bull Racing (hier Isack Hadjar in Austin) fährt 2026 mit eigenem Motor
Foto: XPB
Red Bull Racing (hier Isack Hadjar in Austin) fährt 2026 mit eigenem Motor
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Red Bull Racing ist in dieser Saison erstmals mit einer selbst im Werk in Milton Keynes konstruierten Antriebseinheit am Start – und das mit großem Erfolg. Der im eigenen Werk hergestellte Red Bull Ford-Motor ist stark und verlässlich. Das fällt auch der Konkurrenz auf – allen voran Aston Martin, die an ihrem Honda-Motor derzeit wenig Freude haben.

Werbung

Werbung

Wie in britischen Medien berichtet wird, soll man im Hause Aston Martin interessiert sein, auf lange Sicht , nämlich 2028, ein Red Bull-Kundenteam zu werden. Aktuell beliefert Red Bull Powertrains neben Red Bull Racing nur das Schwesterteam Racing Bulls.

Aston Martin will angeblich Red Bull-Motor

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagte dazu nach dem Rennen in Austin: «Wir haben viel ungewollte positive Aufmerksamkeit hinsichtlich der Leistung unseres Motors erhalten, und das hat natürlich das Interesse vieler Teams geweckt.»

Der französische Ingenieur stellte zu dem Thema klar: «Führen wir ernsthafte Gespräche mit jemandem über die Belieferung eines anderen Teams? Nein. Wir glauben nicht, dass wir dafür bereit sind. Steht das für die nächsten fünf Jahre fest? Nein. Denn ich weiß nicht, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Aber für uns gibt es auf jeden Fall genug zu tun, um die Antriebseinheit zu verbessern, ihre Integration in das Auto zu optimieren und das Niveau der besten Wettbewerber zu erreichen, bevor wir überhaupt in Betracht ziehen können, zusätzlich zu Racing Bulls noch ein weiteres Team zu beliefern. Im nächsten Jahr oder so wird sich also nichts ändern.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien