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WM-Führung weg, Jorge Martin durchgereicht: Aprilia-Star wurde überrascht

Bis zum Ende der ersten Rennhälfte sah es so aus, als hätte Jorge Martin Chancen auf den MotoGP-Sieg in Misano. Doch dann fiel der Aprilia-Star zurück, jetzt droht ihm womöglich eine Arm-Operation.

MotoGP

Jorge Martin: «Außerhalb unserer Kontrolle»
Jorge Martin: «Außerhalb unserer Kontrolle»
Foto: gold & goose
Jorge Martin: «Außerhalb unserer Kontrolle»
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten Grand Prix des Jahres auf italienischem Boden am 31. Mai in Mugello feierte Aprilia mit Marco Bezzecchi und Jorge Martin einen Doppelsieg, Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia entzückte die Tifosi zusätzlich als Dritter.

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Nach dem Pole-Rekord von Bezzecchi am Samstag waren die Erwartungen bei Aprilia und den Fans hoch, doch bereits im Sprint stahl ihm Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati) die Show. Im Grand Prix nutzte «Bez» den ersten Startplatz ideal und übernahm die Führung, kam wegen eines Ausrutschers aber nicht mal eine Runde weit. Damit lagen die Aprilia-Hoffnungen auf Jorge Martin, der vor dem Misano-Wochenende als WM-Leader 19 Punkte Vorsprung gegenüber Marc Marquez hatte.

Die ersten sechs Runden führte Marc Marquez, dann übernahm Martin für fünf Runden die Spitze. Bis zur Hälfte der 27 Runden konnte er sich im Führungstrio halten, in dem auch Alex Marquez mitmischte. Ab dann ging es für den Weltmeister von 2024 rückwärts, beim Fallen der Zielflagge waren auch Pedro Acosta (Red Bull KTM) und Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) an ihm vorbei – nur Platz 5.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Luca Marini
Luca Marini
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Marc Marquez eroberte mit den maximalen 37 Punkten in Misano genau 19 mehr als Martin, mit 274 Zählern liegen nun beide gleichauf. Doch weil Marquez mehr Siege auf dem Konto hat, wird er als Führender der Weltmeisterschaft gelistet.

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Jorge Martin: «Außerhalb unserer Kontrolle»

«Ich hatte große Schwierigkeiten mit Arm-pump», erklärte Martin. «Wir haben eine gute Möglichkeit vertan. Meine Pace war gut und ich konnte Marc sogar wegfahren, ohne dass ich wie verrückt Druck ausgeübt habe. Dann tat ich mir beim Bremsen immer schwerer, dann beim Gas geben – es wurde immer schlimmer und ich hatte keine Kontrolle mehr über mein Motorrad. Das ist schade, es trat erst jetzt auf. Und ich habe kaum Zeit, um mich für Österreich zu erholen, ich kann gar nichts machen. Nach Österreich müssen wir herausfinden, was zu tun ist, ob ich eine Operation brauche. Solche Dinge liegen außerhalb unserer Kontrolle.»

Ich will meine Chance, um den WM-Titel zu kämpfen, nicht verlieren.

jorge martin

«Die ersten Runden habe ich sehr genossen, es war so schön mit Marc zu kämpfen und ihn zu überholen», betonte Martin. «2019 hatte ich schon mal Arm-pump und ließ mich damals auch operieren. Seither hatte ich nie mehr Probleme. Aber ich weiß auch von anderen Fahrern, dass die Probleme nach Jahren zurückkamen und sie sich erneut operieren lassen mussten. Vielleicht ist das bei mir auch der Fall. Bevor ich etwas entscheide, muss ich mir erst ärztlichen Rat einholen und abwarten, wie lange ich zur Erholung brauche. Jetzt kommen die Rennen alle Schlag auf Schlag und ich will meine Chance, um den WM-Titel zu kämpfen, nicht verlieren – ich fühle mich bereit.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

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Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

27

+20,581

1:31,677

15

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23

27

+20,858

1:31,258

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