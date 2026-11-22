Laurin Heinrich dominierte den FIA GT World Cup in Macau bis zum Hauptrennen. Der 25-jährige Porsche-Werksfahrer nahm das Rennen von der Pole-Position auf, doch wurde in der Anbremszone vor der Liaboa von Raffaele Marciello getroffen und in die Barriere befördert. Das Aus für den pfeilschnellen Heinrich im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R. Die folgende Massenkollision löste eine Rennunterbrechung aus.

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«Wir haben alles richtig gemacht, um in genau dieser Position in die erste Runde des Hauptrennens in Lisboa zu gehen, und wurden dann durch ein verzweifeltes Manöver eines anderen Konkurrenten aus dem Rennen geworfen. Ich bin zutiefst enttäuscht, aber nicht überrascht, wie jemand all die Arbeit und den Schweiß, die in diesen Moment geflossen sind, zunichte machen kann, ohne auch nur die Verantwortung dafür zu übernehmen», so ein frustrierter Laurin Heinrich nach dem Rennen auf Social Media. «Ein Sieg in Macau wäre das i-Tüpfelchen meiner Saison 2026 gewesen, nachdem ich bereits in diesem Jahr in Daytona, Sebring, Le Mans und Suzuka gewonnen hatte. Aber letztendlich weiß ich, aus welchem Holz ich geschnitzt bin, und dass mich diese Erfahrung antreiben wird, in Zukunft ein besserer Fahrer und Mensch zu werden. Ich bin noch weit davon entfernt, dort zu sein, wo ich mir vorstelle, irgendwann einmal zu sein.»

BMW-Werksfahrer Raffaele Marciello zeigte sich nach dem Unfall zunächst uneinsichtig auf Social Media. «Macau … was soll ich sagen? Nur P1 zählt. Ich persönlich finde nicht, dass mein Manöver zu aggressiv war, und ich habe die Kurve geschafft. Er hat mir die Lücke offen gelassen und sie dann geschlossen, als ich schon neben ihm war – es kam zur Berührung, und dadurch sind wir in die Mauer gerast. Ich trage also keine Schuld daran. Glücklicherweise schreiben wir das Jahr 2026, und jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern – im Idealfall respektvoll, auch wenn das nicht immer der Fall zu sein scheint.»

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Später zeigte sich Marciello in einem Zitat in der BMW-Presseaussendung bereits einsichtiger und nimmt die Schuld auf sich: «Zu Beginn musste ich etwas versuchen, und bei einem Manöver, bei dem wir nebeneinander fuhren, bin ich in die Mauer geraten. Ich hätte die Kurve fast noch geschafft, aber letztlich hat es nicht geklappt und mein Auto wurde dabei schwer beschädigt. Ich konnte zwar weiterfahren, hatte aber leider weniger Leistung – was ohnehin schon schwierig war. Also habe ich nur noch versucht, Kelvin zum Sieg zu verhelfen. Natürlich bin ich enttäuscht, aber wir sind ein Team. Daher freue ich mich für Kelvin, dass zumindest ein BMW das Rennen gewonnen hat.»