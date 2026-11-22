Man darf gespannt sein, wie sich der Wechsel des Einheitsreifenlieferanten von Pirelli zu Michelin auf die Kräfteverhältnisse und Rundenzeiten in der Superbike-WM 2027 auswirken wird. Denn nach 23 Jahren hatte sich der italienische Hersteller perfekt an die Bedürfnisse der seriennahen Motorräder angepasst. Außerdem verfolgen die Franzosen bei der Entwicklung der Reifen eine andere Philosophie.

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Für etablierte Superbike-Piloten könnte die Umstellung schwieriger werden als für jene, die Michelin-Reifen zuvor aus der MotoGP kennen, so die Annahme. Dies sind 2027 eine ganze Reihe von Piloten: Miguel Oliveira (BMW) und Somkiat Chantra (Honda) haben bereits eine Saison auf dem Superbike verbracht. Dazu Brad Binder (BMW), Jack Miller (Yamaha) und Franco Morbidelli (Ducati), die für kommende Saison in die serienbasierte Meisterschaft wechseln.

Aber sind die Reifen für MotoGP und die für die Superbike-WM wirklich vergleichbar? Eine gute Einschätzung kann Iker Lecuona vornehmen, der an diesem Wochenende zum fünften Mal in diesem Jahr in der Königsklasse startet und im Rahmen von Tests auch die Superbike-Varianten von Michelin kennengelernt hat.

«Die Michelin-Reifen für MotoGP und Superbike unterscheiden sich deutlich», betonte der Aruba.it-Ducati-Werkspilot. «Der Vorderreifen fühlt sich komplett anders an, wohingegen der Hinterreifen hinsichtlich Charakteristik und Fahrstil recht ähnlich ist. Was ich sagen kann, ist, dass ich den Hinterreifen wirklich gut finde, an der Front aber den bisherigen Superbike-Reifen bevorzugen würde.»

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Nachdem Superbike-Weltmeister Nicolò Bulega in die MotoGP wechselt, gilt Vizeweltmeister Lecuona als Favorit für 2027. Allerdings ändern sich neben dem Reifenhersteller auch das Benzin (E40) und als zusätzliches Balanceinstrument wird ein Drehzahl-Limit etabliert. Eine seriöse Einschätzung über die Kräfteverhältnisse wird selbst im Rahmen der Wintertests kaum möglich sein.