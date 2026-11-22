In der Moto3 waren schon vor dem Start des vorletzten GP-Rennens alle WM-Entscheidungen gefallen. Bereits in Indonesien feierte sich Maximo Quiles als Weltmeister 2026. Seine Mannschaft CF-Moto Gaviota Aspar Team steht zudem als Teamweltmeister fest. KTM ist die Krone bei den Herstellern sicher und KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte steht als «Rookie of the Year» fest.

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Es ging allein um die Frage – welcher Moto3-Pilot ist der schnellste auf der außergewöhnlichen Rennstrecke von Portimão? Im Q2 hatte Intact-Pilot David Almansa bereits eine erste Antwort gegeben und die zehnte Pole-Position seiner Moto3-Karriere herausgefahren.

Los ging es mit Verspätung. Denn aufgrund der noch feuchten Strecke hatte man sich entschieden, den Piloten der kleinsten Hubraumklasse mehrere Einführungsrunden zu gewähren. Zudem die Renndistanz auf 12 Runden gekürzt. Es stand ein Reifenpoker bevor, denn bei wolkenlosem Himmel war das Abtrocknen des Asphalts vorprogrammiert.

Nach dem Kennerlernen der knapp 4,6 km langen Berg- und Talbahn wechselten einige Piloten direkt auf Slick-Bereifung. Sicher war aber auch, dass profillose Reifen in der frühen Phase des kurzen Rennens höchstes Risiko bedeuteten.

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Neben David Almansa machte sich der Neuling des Jahres, Brian Uriarte, bereit. Zur Freude von Intact-Teammanager Peter Öttl hatte David Munoz Startplatz 3 erbeutet. Reihe 2 waren Honda-Pilot Kelso, Joel Esteban und Rico Salmela aufgestellt. Und Maximo Quiles? Der Weltmeister war im Q2 in den letzten Minuten bis auf Position 7 zurückgefallen. Auch der WM-Dritte Alvaro Carpe hatte von P9 eine Aufholjagd vor sich. Erstmals am Start: Red Bull-Rookies-Sieger 2026, Benat Fernandez. Der Spanier stand neben Leo Rammerstorfer in der letzten Reihe.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Spannend: In der Aufwärmrunde gingen 25 Piloten auf Slicks – nur MSi-Pilot Yamanaka sank pokerte mit Regenreifen. Die Top 3 schossen nebeneinander auf Kurve 1 zu. Brian Uriarte hielt das Gas am längsten offen und bog als Erster ab. Dahinter hatte Quiles bereits drei Positionen gutgemacht. Nur Kurven später stritt sich der Champion aus der Aspar-Mannschaft mit David Almansa um Rang 2.

Während Munoz in Runde 1 bis auf P12 zurückfiel und Yamanaka vier Plätze geholt hatte, ging Honda-Pilot Veda Pratama in Kurve 15 zu Boden. Fünf Plätze gutgemacht hatte Leo Rammerstorfer – der Österreicher gilt als furchtlos auf feuchter Piste.

Brian Uriarte führte rundenlang und stürzte in der letzten Runde Foto: Gold and Goose Photography Brian Uriarte führte rundenlang und stürzte in der letzten Runde © Gold and Goose Photography

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Furchtlos fuhr auch Brian Urirate. In Runde 3 hatte sich der Rookie bereits um zwei Sekunden vom Feld entfernt. Dahinter fünf Piloten mit Quiles, Almansa, Salmela, Adrian Fernandez und Kelso. Die schnellste Runde hatte dabei der junge Finne Rico Salmela aus der Tech3-Mannschaft gedreht.

Zur Rennmitte betrug die Führung von Uriarte weiter zwei Sekunden. Yamanaka war dagegen auf Regenreifen weit zurückgefallen. Trotz feuchter Stellen waren Slicks jetzt Pflicht. Zum Beginn der siebten Runde meldete sich David Almansa zurück. Der Intact-Pilot übernahm das Kommando in der Verfolgergruppe, der Rückstand auf Urirate schrumpfte zügig auf unter eine Sekunde. Während Kelso als Sechster mit schnellen Zeiten versuchte, ebenfalls an die Verfolgergruppe zu kommen, hatte sich Leo Rammerstorfer bereits auf Platz 17 verbessert.

Dann war es so weit: Almansa, Quiles, Fernandez und Salmela hatten den flüchtigen Brian Uriarte eingefangen. Es war zugleich die letzte Runde für Yamanaka – der Japaner gab auf.

Drei Runden vor der Flagge ging erstmals Quiles in Führung, doch absetzen konnte sich der Aspar-Pilot nicht. Wilde Moto3-Action in der letzten Runde war vorprogrammiert. So kam es auch. In die letzten Runden ging Quiles nur Meter vor Uriarte, Almansa, Fernandez und Salmela. Ausgangs Kurve 5 rutschte Quiles das Hinterrad weg, doch der Champion blieb sitzen und knapp in Führung. Dahinter rempelten Uriarte und Almansa aneinander. Uriarte flog ab, Almansa wurde mit einer 3-Sekunden-Strafe belegt, wurde aufgund des großen Vorsprungs dennoch als Vierter gewertet.

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Moto3-Rookie Rico Salmela holte sich in Portimao Platz 2 Foto: Gold and Goose Moto3-Rookie Rico Salmela holte sich in Portimao Platz 2 © Gold and Goose

Maximo Quiles nutzte das Getümmel, schaffte einige Meter Luft und ging als Sieger über die Linie. Riesenjubel in der KTM-Tech3-Box, denn Rico Salmela hatte als Zweiter sein erstes Podium geholt. Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez ging als Dritter mit aufs Podium. Nach dem Rennen entschuldigte sich Almansa in der Ajo-Box bei Brian Uriarte, der noch als Sechster gewertet wurde. Komplettiert wurden die Top-10 von Guido Pini, Alvaro Carpe, Scott Ogden und Valentin Perrone. Der letzte WM-Punkt für Rang 15 ging an Rookie Jesus Rios (Snipers-Honda).

Mit Platz 17 wurde die gute Fahrt von Leo Rammerstorfer nicht mit WM-Punkten belohnt. Intact-Pilot, der von Position 3 gestartet war, haderte mit den Bedingungen und wurde als 13. abgewunken.

David Almansa geriet in der letzten Runde mit Brian Uriarte aneinander Foto: Gold and Goose Photography David Almansa geriet in der letzten Runde mit Brian Uriarte aneinander © Gold and Goose Photography

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